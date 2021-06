« Seulement en Russie »: des rivaux en guerre du MMA éclatent dans une bagarre d’après-combat, règlent immédiatement les différends dans un match de rancune impromptu (VIDEO)

Les bagarres d’après-combat ne sont pas rares dans les arts martiaux mixtes. Jorge Masvidal et Leon Edwards ont participé à leurs propres bagarres dans les coulisses après un événement UFC à Londres il y a quelques années.

Les vétérans du MMA Nick Diaz (et la plupart de son équipe) ont fait de même à la suite d’une bagarre dans une cage de Strikeforce il y a plus de dix ans, incitant l’annonceur Gus Johnson à prononcer la tristement célèbre ligne, « Parfois, ces choses arrivent en MMA » – et c’est avant que nous ne mentionnions les scènes qui se sont déroulées à Las Vegas juste après que Khabib Nurmagomedov a soumis Conor McGregor en 2018.

Même Johnson, cependant, n’aurait pas pu prévoir ce qui s’est passé lors d’un récent événement du championnat de combat R3 à Moscou après que deux équipes rivales se soient affrontées quelques instants après les conclusions d’un combat – ce qui a en quelque sorte conduit les organisateurs de l’événement à réserver deux membres de la bagarre. groupes à se battre immédiatement après.

Chaos au championnat de combat R3 à Moscou. Aucune idée de ce qui se passe, mais ces choses se produisent dans le MMA russe. pic.twitter.com/OKnUTa7Zho — caposa (@Grabaka_Hitman) 26 juin 2021

Si cela se produisait dans un autre pays, je dirais que c’était faux, mais non, ces mecs se battent en ce moment. pic.twitter.com/u7Tu0yNyVw — caposa (@Grabaka_Hitman) 26 juin 2021

Le maillot bleu l’emporte au premier tour du RNC. Seulement en Russie hahaha pic.twitter.com/O4HOawR97o — caposa (@Grabaka_Hitman) 26 juin 2021

Le combat, quand il s’est produit, a été rapide. Le combattant portant les gants rouges (et qui portait une chemise bleue dans la bagarre intense) a rapidement claqué son adversaire sur le tapis avant de s’enfoncer dans ce qui allait se révéler être l’étranglement arrière nu mettant fin au combat, provoquant des célébrations sauvages au bord de la cage de sa part. équipe.

Il reste à voir si le combat lui-même a réussi à apaiser tout mécontentement entre les deux équipes de MMA et les combattants rivaux – mais le résultat a été au moins déclaratif.

Pourtant, il faut s’émerveiller de la vitesse du matchmaking lors de l’événement R3 Fighting Championship, où un combat était réservé pour avoir lieu littéralement à tout moment.

Pendant ce temps, cela fait plus de deux ans après la bagarre d’Edwards et Masvidal dans la capitale anglaise – et les fans de combat, et les combattants eux-mêmes, ne semblent pas plus proches d’une véritable résolution dans leur querelle.