Seulement deux migrants expulsés vers l’UE dans le cadre de l’accord post-Brexit

Seuls deux migrants arrivés au Royaume-Uni en traversant la Manche ont été expulsés vers l’Europe dans le cadre de l’accord post-Brexit, révèlent les chiffres du ministère de l’Intérieur.

La politique de retour post-Brexit, introduite en 2021, permet aux autorités de considérer les migrants « inadmissibles » s’ils ont traversé un pays tiers sûr pour atteindre la Grande-Bretagne.

Mais aucun migrant n’a été considéré comme « inadmissible » au cours de l’année écoulée et deux seulement ont été expulsés, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur publiés dans Les temps.

Depuis le début du programme, 83 décisions d’interdiction de territoire ont été prises et 23 migrants ont été expulsés au total.

Plus tôt ce mois-ci, il y a eu des discussions sur un nouvel accord de retour entre le Royaume-Uni et l’UE suite à la suppression du règlement de Dublin, qui permettait aux migrants irréguliers d’être renvoyés dans le pays de première arrivée après le Brexit.

Le règlement a été considéré comme inefficace, avec seulement 105 demandes britanniques de retour de migrants vers l’UE acceptées au cours de l’année précédant le Brexit.

Au total, 175 457 personnes étaient en attente d’une première décision concernant une demande d’asile au Royaume-Uni fin juin 2023, soit une hausse de 44 % par rapport à la même période un an plus tôt – le chiffre le plus élevé depuis le début des enregistrements actuels en 2010.

Parmi eux, 139 961 attendaient une décision initiale depuis plus de six mois, soit une hausse de 57 % sur un an par rapport aux 89 231 et un autre record.

Les travaillistes ont déclaré que l’arriéré record d’asile équivalait à un « bilan désastreux » pour M. Sunak et la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, tandis que les militants ont appelé à un traitement plus efficace des demandes.

Le Premier ministre a averti que le système d’asile était soumis à une « pression insoutenable » après que la facture du contribuable a presque doublé en un an pour atteindre près de 4 milliards de livres sterling.

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est engagé à « arrêter les bateaux » avant les prochaines élections générales (Yui Mok/PA) (Fil PA)

Répondant aux questions des médias vendredi, M. Sunak a insisté sur le fait que même si résoudre le problème « prendrait du temps », son plan visant à mettre fin aux traversées en petits bateaux « fonctionne ».

Il a déclaré : « Lorsque je suis devenu Premier ministre, avant de présenter mon plan, le nombre de migrants illégaux arrivant au Royaume-Uni avait quadruplé au cours des deux dernières années seulement.

« Mais pour la première fois cette année, les passages à niveau sont en baisse. Ils sont en baisse d’environ 15 % par rapport à l’année dernière. C’est la première fois que cela se produit depuis l’apparition de la crise des petits bateaux. Cela montre que le plan fonctionne.