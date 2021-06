« Seulement destiné à être une plaisanterie légère »: Patrice Evra s’excuse auprès de Joleon Lescott pour le bâillonnement des cheveux dans une vidéo sur les réseaux sociaux

Evra est l’une des importations étrangères les plus réussies dans le jeu anglais, remportant cinq titres de Premier League et une Ligue des champions pendant son séjour à Old Trafford après avoir rejoint la Premier League de la formation française Monaco en 2006.

Le défenseur a ensuite déménagé à la Juventus en 2014, remportant deux Scudetti, mais le Français controversé, sélectionné 81 fois par son pays, a été un habitué des tabloïds pour une série de commentaires francs – et a une fois de plus flirté avec les dernières pages à la suite de mauvais -commentaires avisés à propos de Lescott.

Dans une vidéo publiée avant l’affrontement entre le Pays de Galles et le Danemark lors de l’action Euro 2020 de samedi, Evra a déclaré en partie : « Alors aujourd’hui, je fais un reportage d’Amsterdam – la ville où beaucoup de jiggy, jiggy, jiggy se produisent et beaucoup de gens deviennent aussi hauts que la racine des cheveux de Joleon Lescott. »

Cependant, Evra a depuis présenté des excuses pour l’empannage de Lescott dans le clip après avoir appris que la racine des cheveux inhabituelle de Lescott et les cicatrices qui l’accompagnaient sur son front étaient le résultat de ce qu’il avait été heurté et traîné par une voiture alors qu’il avait cinq ans.

Je dois m’excuser auprès de @JoleonLescott et sa famille, la blague n’a jamais eu pour but de blesser, c’était seulement une plaisanterie légère, si j’avais su alors ce que je sais maintenant, je n’aurais jamais dit cela. Jo j’espère que vous pouvez accepter mes excuses — Patrice Evra (@Evra) 27 juin 2021

« Je dois m’excuser auprès de Joleon Lescott et de sa famille, la blague n’a jamais été censée blesser, elle n’était qu’une plaisanterie légère, si j’avais su alors ce que je sais maintenant, je n’aurais jamais [have] A dit ceci. Jo j’espère que vous pouvez accepter mes excuses« , a écrit Evra dimanche.

Parlant précédemment de l’accident qui pourrait changer sa vie, l’ancien défenseur de Manchester City Lescott a déclaré qu’il avait de la chance que ses blessures ne soient pas plus graves.

« J’ai eu de la chance« , a déclaré Lescott à propos de l’accident. « Beaucoup de gens s’en sont sortis bien pire que moi.

« J’ai vu un autre petit garçon à l’hôpital qui est entré sans une égratignure, mais qui avait subi des lésions cérébrales après avoir été heurté par un rétroviseur extérieur. J’ai une cicatrice mais je n’ai rien à craindre.

« J’ai eu une opération majeure tout de suite et plusieurs autres au cours des prochains mois mais j’étais jeune et je ne savais pas trop ce qui se passait. »

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Joleon Lescott (@joleonlescott)

Les comédiens font toujours ce genre de blagues en stand up et ce ne sont même pas des collègues. C’était une simple blague. Je ne pense pas qu’il y ait de quoi s’excuser. – Anish Sengupta (@adjentb) 27 juin 2021

Les gens n’ont pas d’humour ces jours-ci hein – Zwelakhe Maphanga (@ZakesPrez) 27 juin 2021

Le jibe d’Evra semble avoir été excusé par la majorité des fans de football qui ont réagi en ligne, beaucoup affirmant qu’Evra ne voulait clairement rien dire de mal dans sa première vidéo – et le félicitant d’avoir été rapide avec ses excuses.

« Les comédiens font toujours ce genre de blagues en stand up et ce ne sont même pas des collègues. C’était une simple blague. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit pour s’excuser« , a déclaré un fan.