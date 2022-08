Seulement 9 % des travailleurs de la technologie se sentent en sécurité dans leur emploi en ce moment

Selon un Enquête de juin de Blindle site de réseautage professionnel anonyme. Il ne fait aucun doute que les craintes sur le marché du travail sont alimentées par des mois de gros titres sur le gel des embauches, l’annulation d’offres d’emploi et les licenciements massifs de nouveaux arrivants en plein essor et de géants de la technologie, dont Robinhood et Oracle juste cette semaine. Plus de 32 000 personnes ont été licenciées du secteur technologique américain en 2022, selon Crunch base de données. Le manque de confiance actuel dans le marché du travail marque un changement à 180 degrés par rapport à il y a quelques mois à peine, déclare Rick Chen, responsable des relations publiques pour Blind. En mars, certains 80% des travailleurs de la technologie étaient confiants dans le marché du travail et envisageaient de chercher un nouvel emploi. Les nouvelles de licenciement rendent les travailleurs de la technologie de plusieurs industries nerveux, en particulier ceux du commerce électronique, de l’immobilier et des entreprises étroitement liées au marché boursier, qui a connu un boom lors de la reprise de Covid en 2021, mais une volatilité massive dans l’économie actuelle. Les inquiétudes des travailleurs quant à la stabilité de l’emploi ont monté en flèche dans les entreprises qui ont annoncé des licenciements au cours des derniers mois. À partir de l’enquête Blind, menée les 20 et 21 juin, les entreprises ayant les proportions les plus élevées de travailleurs concernés comprenaient Compass, où 95 % se sentaient moins confiants quant à leur sécurité d’emploi, ainsi que Twitter (91 %), Robinhood (90 %) , Instacart (90%) et Coinbase (83%). Les travailleurs font part de leurs inquiétudes en ligne, déclare Chen : Les discussions sur le gel des embauches et les licenciements ont doublé au premier trimestre 2022 par rapport à 2021, tandis que les discussions incluant le terme « récession » ont été multipliées par 15.

Malgré les licenciements, les travailleurs de la technologie «sont happés en quelques semaines»

Un pessimisme généralisé contraste avec une marché du travail encore chaud, disent les économistes. Les embauches et les démissions restent proches de niveaux records tandis que les licenciements de juin sont restés à un peu moins de 1 % de la main-d’œuvre. Les travailleurs n’ont peut-être pas autant de pouvoir de négociation qu’au début de 2022, mais Chen affirme que les travailleurs de la technologie sont toujours bien placés pour chercher un nouvel emploi ou atterrir sur leurs pieds s’ils sont licenciés. “Nous constatons que les entreprises embauchent toujours et que les personnes que nous plaçons sont recrutées en quelques semaines”, a déclaré Chen, faisant référence à l’activité sur le marché du recrutement de Blind. Et en juin, 64% des leaders technologiques ont déclaré qu’il devenait de plus en plus difficile ou beaucoup plus difficile de trouver des travailleurs qualifiés pour leurs postes vacants, selon une enquête CNBC. Alister Shirazi, 34 ans, travaille comme chef de projet d’ingénierie chez Apple sur une base contractuelle. Bien que son contrat se termine en novembre, il n’est “pas du tout” préoccupé par le fait de continuer à travailler pour le géant de la technologie ou de décrocher un nouvel emploi par la suite. D’une part, il a remarqué que son patron continuait de discuter de la difficulté d’embaucher et de retenir des employés pour que son équipe soit dotée d’un personnel approprié. Shirazi s’attend à ce que son contrat soit prolongé, ou il pourrait être recruté comme employé à temps plein. Il considère également que les licenciements récents sont temporaires : “Nous venons de sortir d’un énorme boom de l’embauche dans le secteur de la technologie”, déclare Shirazi. “Les booms sont généralement suivis de busts, mais ensuite les busts sont à nouveau suivis de booms.” Shirazi s’attend à ce que les entreprises établies gagnent en ramassant des travailleurs technologiques quittant des startups plus risquées : “Je ne vois pas ces licenciements comme un moment où les gens vont passer beaucoup de temps assis à la maison”, dit-il.

Comment pérenniser votre nouvel emploi