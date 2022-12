Seulement 8% des Américains ont une vision positive des crypto-monnaies maintenant, selon une enquête CNBC

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, prend la parole lors de la réunion annuelle des membres de l’Institute of International Finance (IIF) à Washington, DC, le jeudi 13 octobre 2022.

C’est une chute dramatique pour un investissement qui a été présenté comme sa propre classe d’actifs et qui a eu une fête de sortie célébrée sur la scène mondiale avec de multiples publicités du Super Bowl et des mentions de célébrités. Cette popularité a attiré de nombreux Américains ordinaires vers la crypto et l’enquête montre que 24% du public a investi, échangé ou utilisé la crypto-monnaie dans le passé, contre 16% en mars.

L’enquête auprès de 800 Américains dans tout le pays a été menée du 26 au 30 novembre et a une marge d’erreur de +/- 3,5 %. (Les résultats de mars pour la cryptographie proviennent d’une enquête de NBC News.)

Selon l’enquête, 42% des investisseurs en crypto ont désormais une vision plutôt ou très négative de l’actif, ce qui correspond au résultat de 43% pour tous les adultes de l’enquête. La principale différence : 17% des investisseurs crypto sont “très négatifs” contre 47% pour les investisseurs non crypto.

Mais cela pourrait encore être un problème pour que la crypto retrouve sa crédibilité puisque la réputation semble être au cœur de sa valorisation.

“C’est un marché de détail à 90%, ce qui signifie que le sentiment des investisseurs maman-et-pop compte vraiment”, a déclaré Brian Brook, PDG de Bitfury et ancien contrôleur de la monnaie, lors de l’émission de cette semaine. Sommet des conseillers financiers CNBC. “Et donc, lorsque vous lisez des articles sur FTX en première page du Wall Street Journal, littéralement tous les jours au cours des 30 derniers jours… ce que cela fait, c’est pour les nouveaux entrants relatifs, ils ont peur. Et donc, par conséquent, la liquidité est plus mince que cela aurait été le cas et la volonté des gens d’investir est plus faible.”

Qu’un répondant investisse ou non dans la cryptographie, il est probable qu’il soit favorable à une réglementation aussi stricte que les actions ou les obligations. L’enquête a révélé que 53% du public déclarant que la crypto devrait avoir la même réglementation et la même surveillance que les actions et les obligations, ce qui comprend 21% de tous les adultes et 16% des investisseurs en crypto qui souhaitent plus de réglementation.

Les opinions négatives sur la crypto viennent en même temps que le public s’est aigri sur les actions. Seulement 26 % disent que le moment est venu d’investir dans des actions, en baisse de deux points par rapport à l’enquête du dernier trimestre et le niveau le plus pessimiste enregistré dans les 15 ans d’histoire de l’enquête. 51% disent que c’est un mauvais moment pour investir, le troisième plus élevé de l’histoire de l’enquête, dépassé uniquement par les résultats pessimistes des deux enquêtes précédentes.

(Vous pouvez consulter l’enquête complète ici.)