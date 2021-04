L’INDONÉSIE n’a plus que 72 heures pour secourir 53 membres d’équipage d’un sous-marin de la marine disparu avant qu’ils ne soient à court d’oxygène.

Les équipes de sauvetage poursuivent leurs recherches désespérées pour trouver le sous-marin manquant avant que les approvisionnements aériens ne s’épuisent samedi, a déclaré le chef d’état-major de la marine.

Le KRI Nanggala-402 effectuait un forage de torpilles dans les eaux au nord de l’île de Bali lorsqu’il a disparu mercredi[/caption]

Le sous-marin KRI Nanggala-402 a disparu à environ 100 km au large de Bali tôt mercredi matin.

Six navires de guerre, un hélicoptère et 400 personnes sont impliqués dans la recherche.

Singapour et la Malaisie ont expédié des navires et les États-Unis, l’Australie, la France et l’Allemagne ont offert leur aide.

Le sous-marin de construction allemande avait mené un exercice mais n’a pas répondu et le contact a été perdu, a déclaré la marine.

Selon certains rapports, le contact avec le sous-marin a été perdu après avoir reçu l’autorisation de plonger dans des eaux plus profondes.

Un déversement d’hydrocarbures découvert près de l’endroit où le sous-marin a plongé pourrait indiquer des dommages au réservoir de carburant, ou pourrait également être un signal de l’équipage, a déclaré la marine.

Une mission de recherche et de sauvetage est en cours dans des conditions météorologiques calmes.

Les équipes de recherche et de sauvetage sont en mission pour trouver toute trace du sous-marin disparu[/caption]

Le chef d’état-major de la marine, Yudo Margono, dit qu’il y a suffisamment d’oxygène jusqu’à samedi[/caption]

Yudo Margono, le chef d’état-major de la marine, a déclaré qu’il y aurait suffisamment d’oxygène pour que les marins puissent durer jusqu’à samedi et que le sous-marin avait été autorisé à être utilisé.

«Le sous-marin a reçu une lettre de faisabilité de la marine», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

«C’était prêt pour la bataille.»

Il a également déclaré que les autorités avaient trouvé un objet avec une «force magnétique élevée» flottant à une profondeur de 50 à 100 mètres.

Le chef de la marine s’exprimait aux côtés du chef de l’armée indonésienne et de son ministre de la Défense, Prabowo Subianto, lors d’une conférence de presse à Bali un jour après la disparition du sous-marin alors qu’il effectuait un exercice de torpille au nord de l’île.

Le navire de 1395 tonnes a été construit en Allemagne en 1977, selon le ministère de la Défense, et a rejoint la flotte indonésienne en 1981.

Il a subi un réaménagement de deux ans en Corée du Sud qui s’est achevé en 2012.

Prabowo a reconnu qu’il était «impératif que nous modernisions notre équipement de défense plus rapidement».

Il n’a pas laissé entendre qu’il y avait eu des problèmes avec le navire.

PEUT NE JAMAIS ÊTRE TROUVÉ‘

L’ancien sous-commandant nucléaire Ryan Ramsey a averti que l’équipage manquant pourrait ne jamais être retrouvé car l’eau où ils ont disparu est à près d’un mile de profondeur.

«Si quelque chose s’est produit, il est très peu probable que le Nanggala-402 soit retrouvé», a déclaré l’ex-officier de la Marine au Sun.

«Le fait qu’elle n’ait pas touché la base pendant une fenêtre de communication de routine suggère également qu’elle a été perdue.»

«Bali est une île volcanique entourée d’eau très profonde – jusqu’à 1 590 m – ce qui entraverait les chances de trouver des survivants.

«S’ils avaient un problème pendant un exercice, ils feraient surface.

«Donc, soit ils n’ont pas pu faire surface le sous-marin, soit quelque chose de très dramatique s’est produit instantanément.

Le porte-parole de la marine indonésienne, le premier amiral Julius Widjojono, a déclaré aux médias locaux qu’il y avait une possibilité que le sous-marin se trouve déjà dans un creux dans la mer, «probablement à 600-700 mètres».

Il y a 53 membres d’équipage à bord du sous-marin KRI Nanggala-402 disparu[/caption]

Le KRI Nanggala-402 a disparu mercredi vers 4h30 du matin à environ 100 km de Bali[/caption]





Auparavant, Widjojono avait déclaré à KompasTV que le sous-marin diesel fonctionnant sur batteries électriques lorsqu’il était submergé pouvait supporter une profondeur de 250 à 500 mètres (820 à 1640 pieds).

«Rien de plus que cela peut être assez fatal, dangereux», a déclaré le porte-parole à KompasTV.

Les mers de la région sont moins profondes que dans d’autres parties de l’archipel mais peuvent encore atteindre des profondeurs de plus de 1 500 mètres.