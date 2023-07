Seulement 50 $ vous permettent d’obtenir des licences à vie Windows 11 Pro et Microsoft Office

Si vous utilisez toujours Windows 10 et que vous cherchez à mettre à niveau votre ordinateur actuel vers Windows 11 – le dernier système d’exploitation Windows – vous voudrez peut-être aller de l’avant et passer à la version Pro. Le télécharger directement de Microsoft vous coûtera 200 $. Cependant, si vous recherchez une bonne affaire, vous pouvez l’obtenir – ainsi qu’un accès à vie aux meilleures applications de productivité via Microsoft Office Pro 2021 – pour seulement 50 $ chez StackSocial pour une durée limitée avec un empaqueter cela vous fait économiser 88%. Il n’y a pas d’expiration indiquée pour cette offre, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Windows 11 Pro offre des fonctionnalités supplémentaires que vous ne trouverez pas sur la version de base, notamment Microsoft Remote Desktop, le chiffrement de périphérique BitLocker, Windows Sandbox, Hyper-V, Azure Active Directory et bien plus encore. Vous recevrez une clé d’activation que vous pourrez utiliser sur jusqu’à trois appareils. Tous les ordinateurs ne sont pas compatibles, donc si vous envisagez une mise à niveau, assurez-vous de consulter le Configuration requise avant d’acheter.

Votre achat est également accompagné d’une licence à vie pour Office Professional 2021, qui comprend des programmes populaires tels que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote et plus encore. Avec un seul paiement unique, vous conserverez un accès à vie sur le PC installé, ce qui vous fera économiser une tonne sur les frais récurrents que vous accumulerez via un Microsoft 365 abonnement et vous offre plus que la version en ligne gratuite de Microsoft Office. Cependant, il convient de noter que vous serez limité à l’installation d’Office sur un seul ordinateur et que la partie « durée de vie » de la licence fait référence à la durée de vie de la machine sur laquelle vous l’installez.

Si vous n’avez pas besoin des applications Office de ce pack, vous pouvez actuellement tirer le meilleur parti d’une offre Windows 11 Pro offrant uniquement la mise à niveau du système d’exploitation pour 30 $.