Seulement 5% des personnes demandant une remise de prêt de service public l’ont obtenu

En janvier, Anna Brekken avait finalement effectué 120 remboursements de prêts étudiants, le nombre auquel les emprunteurs sont censés obtenir le reste de leur dette annulée en vertu du remise de prêt de service public programme.

Lorsqu’elle a soumis sa demande de pardon, elle avait hâte de se retirer de son solde de 100 000 $ et de ne plus avoir de remboursement de prêt de 580 $ par mois. Et pour la première fois en 12 ans, elle pourrait penser à quitter son emploi au gouvernement aux services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis pour faire autre chose. Son rêve est d’enseigner l’anglais en Amérique du Sud.

Mais alors son agent de prêt étudiant FedPrêt est revenue et a dit qu’elle n’avait pas encore effectué 120 paiements, mais plus près de 80. Cela signifierait que Brekken devrait continuer à payer ses prêts étudiants pendant encore trois ans.

« C’est dévastateur », a déclaré Brekken, 39 ans. « Cela va coûter beaucoup plus d’argent. Pourquoi ont-ils créé ce programme s’ils n’allaient laisser personne se faire pardonner? C’est comme un programme qui n’a que le nom. »

Plus de Personal Finance :

La plupart des travailleurs attendent des années que la correspondance 401 (k) d’une entreprise devienne leur argent

Voici quelques mouvements d’argent à faire pendant que la Fed maintient les taux proches de zéro

L’ajustement du coût de la vie de la sécurité sociale pour 2022 pourrait être plus élevé en raison de la hausse des prix à la consommation

La plupart des emprunteurs ne peuvent toujours pas accéder à l’annulation de la dette dans le cadre du programme d’annulation des prêts de la fonction publique, qui est censé permettre aux employés des organisations à but non lucratif et du gouvernement d’annuler leurs prêts étudiants fédéraux après 10 ans.

Environ 5% des emprunteurs de prêts étudiants qui ont demandé l’allégement au 30 avril se sont qualifiés, selon Les données du ministère américain de l’Éducation. Cela signifie qu’environ 3 700 emprunteurs espérant obtenir un pardon sur 171 000 l’ont obtenu. En 2013, le Consumer Financial Protection Bureau estimait qu’un quart des travailleurs américains pourrait être éligible.

Cependant, le programme a été en proie à des problèmes.

De nombreuses personnes occupant des postes dans la fonction publique pensent qu’elles paient pour obtenir une remise de prêt pour découvrir à un moment donné du processus qu’elles ne sont pas admissibles pour une raison technique ou une autre. Et les emprunteurs se plaignent souvent que les agents sous-estiment leurs paiements, repoussant encore et encore leur date de remise.

Le président Joe Biden a promis d’améliorer le programme, mais on ne sait pas quand ces changements pourraient se produire.

Le département américain de l’Éducation et FedLoan n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En attendant, les emprunteurs peuvent prendre certaines mesures pour améliorer leurs chances de pardonner.

Comprendre les quatre exigences de base du programme : Vos prêts doivent être des prêts fédéraux directs. Votre employeur doit être une organisation gouvernementale à n’importe quel niveau, une organisation à but non lucratif 501(c)(3) ou un autre type d’organisation à but non lucratif qui fournit un service public. Vous devez rembourser vos prêts étudiants dans l’un des quatre plans de remboursement axés sur le revenu. À la fin, vous devez avoir effectué 120 paiements admissibles à temps.

Pour commencer, vérifiez que vos prêts étudiants, votre plan de paiement et votre employeur sont tous admissibles.

Les emprunteurs peuvent obtenir une liste de leurs prêts fédéraux en se connectant à StudentAid.gov. Vous voulez vous assurer que vos prêts sont Prêts directs. Les prêts fédéraux pour la famille et l’éducation et les prêts privés ne sont pas admissibles.

Il existe environ 14 façons de rembourser vos prêts étudiants, mais pour être admissible à l’exonération des prêts de la fonction publique, vous devez être inscrit à l’un de ces quatre plans de remboursement en fonction du revenu : remboursement en fonction du revenu, remboursement en fonction du revenu, remboursement selon vos revenus et remboursement par répartition révisé.

Et enfin, pour vous assurer que votre employeur est admissible, au moins une fois par an, vous devez remplir et soumettre à votre gestionnaire un soi-disant formulaire d’attestation d’employeur. Ces formulaires vous permettront également de tenir des registres de vos paiements admissibles confirmés.

Il est particulièrement important de remplir ce formulaire si vous changez d’employeur, a déclaré l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz.