Seulement 5% des cas de variante Delta chez les personnes entièrement vaccinées, selon les données

SEULEMENT 5% des personnes qui ont attrapé la variante Delta (indienne) ont été complètement vaccinées, selon les chiffres.

Il confirme en outre que les jabs fonctionnent pour protéger les gens de Covid – mais ceux qui ne sont pas vaccinés restent à haut risque.

Le risque d’attraper la souche Delta est très faible si vous êtes à double piqûre. Sur la photo: David Watson, 77 ans, reçoit sa deuxième dose du vaccin contre le coronavirus d’Oxford AstraZeneca le 14 avril Crédit : Alamy

Public Health England a déclaré aujourd’hui que plus de 42 000 cas de la souche Delta avaient été détectés par dépistage.

Il a publié une analyse de 33 206 cas, révélant que seulement 1 785 concernaient des personnes à double piqûre.

Parmi ceux-ci, seulement 62 (trois pour cent) ont été admis à l’hôpital.

En comparaison, 397 (deux pour cent) des 19 573 cas non vaccinés ont été admis à l’hôpital.

Douze personnes entièrement vaccinées sont décédées de Delta, car les experts en santé publique ont déclaré que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%.

Les 12 décès étaient disproportionnellement élevés par rapport aux 23 décès chez les personnes non vaccinées.

Cependant, cela peut être dû au fait que les personnes non vaccinées sont en grande partie plus jeunes et donc peu susceptibles de mourir de Covid de toute façon, par rapport à celles qui sont entièrement piquées représentant les personnes âgées.

Environ 16% de tous les cas de variante Delta (5 393) concernaient des personnes qui avaient reçu un jab, dont sept sont décédées.

Les données confirment en outre que même si les personnes vaccinées attraperont et tomberont malades avec Covid, la protection est élevée.

Cela survient alors que davantage de données montrent que le nombre de personnes hospitalisées en Angleterre est maintenant dix fois inférieur aux prévisions pires des scientifiques en février.

Le tableau de bord du gouvernement montre qu’il y avait 876 personnes dans l’hôpital anglais au 8 juin, contre 11 000 avertissements au pire.

Deux doses du vaccin Covid renforceront la protection

Le NHS est dans une course pour donner une deuxième dose au plus grand nombre possible à mesure que la variante Delta se propage.

Deux injections peuvent donner entre 60 % (AstraZeneca) et 88 % (Pfizer) de protection contre la souche super-infectieuse, tandis qu’une dose de l’un ou l’autre ne donne que 33 %.

Les chefs de la santé craignent toujours que la variante Delta ne provoque une maladie plus grave, doublant le risque d’hospitalisation.

Par conséquent, il n’a jamais été aussi urgent d’obtenir aux gens leur deuxième jab.

Vague de cas – et incertitude

Cela survient alors que de plus en plus de données confirment une vague croissante de cas au Royaume-Uni, affectant des personnes jeunes et non vaccinées.

Une étude sur le suivi de l’épidémie a déclaré aujourd’hui qu’une personne sur 560 en Angleterre avait Covid la semaine dernière.

Cela représente une augmentation par rapport à un sur 640 signalé par l’Office for National Statistics (ONS) la semaine précédente, et le niveau le plus élevé depuis la semaine du 10 avril.

Pendant ce temps, des scientifiques conseillant le gouvernement (Sage) ont déclaré que le taux R se situait désormais entre 1,2 et 1,4 – le plus élevé depuis octobre dernier, lorsque la deuxième vague a commencé.

Kevin McConway, professeur émérite de statistiques appliquées à l’Open University, a déclaré que la nouvelle « n’est pas merveilleuse ».

« Mais nous devons garder un sens de la perspective », a-t-il déclaré. « Ce serait beaucoup plus confortable si les taux d’infection n’augmentaient pas, mais nous savions déjà qu’ils étaient très susceptibles d’augmenter… et cela est lié à une augmentation des cas de variante Delta. »

Il a déclaré que si le taux de croissance de 3 à 6% par jour se poursuit actuellement, cela pourrait signifier que 10 000 cas par jour sont diagnostiqués en trois semaines et 20 000 en six semaines.

« Nous serions de retour aux niveaux de fin février dans six semaines », a-t-il déclaré.

« Mais nous ne savons absolument pas si la croissance se poursuivra à 3% par jour.

« L’augmentation continue de la vaccination la ralentira, mais la suppression des restrictions sur les contacts aura tendance à l’accélérer, et il est difficile de prédire comment ces choses s’équilibreront. »

Le professeur James Naismith, directeur du Rosalind Franklin Institute et de l’Université d’Oxford, a déclaré que les infections chez les jeunes étaient « attendues de la stratégie de vaccination britannique ».

Mais il a fait valoir: « Un mot d’avertissement est que c’était aussi le modèle que nous avons vu avec la variante Alpha [Kent] qui s’est propagée chez les jeunes d’abord.

« Si nous supprimons les restrictions et que le temps de doublement de Delta tombe à quatre jours ou moins, le nombre de cas deviendra très rapidement très important.

«En 20 jours, nous pourrions atteindre 100 000 cas [of Delta].

« Je pense que nous devrions attendre toutes les données avant de décider quoi faire.

« Le drapeau rouge concerne les admissions à l’hôpital dans les zones où le nombre de cas était élevé il y a 10 jours. Voyons ce week-end s’il existe des preuves d’une croissance exponentielle, d’une évasion vaccinale et de la maladie la plus grave. Si c’est le cas, je mettrais en pause l’ouverture.