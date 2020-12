Un seul crime sur 25 impliquant des scooters électriques a conduit à une accusation de police, a révélé une enquête du Mail on Sunday.

Les chiffres montrent également que 52 personnes ont été blessées par des scooters électriques, qui deviennent un mode de transport de plus en plus populaire pour les agresseurs et les trafiquants de drogue.

Alors que la location de scooters électriques a été rendue légale dans 24 régions du Royaume-Uni cet été, les véhicules privés sont interdits sur les routes et dans les parcs. Malgré cela, les détaillants ont vu une augmentation de la demande à l’approche de Noël.

Les criminels sont connus pour utiliser des scooters électroniques lorsqu’ils commettent des crimes tels que l’agression et le trafic de drogue. Leur utilisation est très réglementée, bien que les gens puissent louer des scooters dans des zones telles que Milton Keynes, sur la photo

La police métropolitaine a enregistré 217 infractions, la plus élevée de toutes les forces qui ont répondu

Même avant l’arrivée prévue dans les rues de milliers d’autres scooters électroniques – certains adaptés pour qu’ils puissent dépasser la vitesse maximale autorisée de 12,5 mph – les chiffres montrent l’ampleur des infractions. Les réponses aux demandes d’accès à l’information font état de 480 infractions liées aux scooters, y compris le vol à l’étalage et la possession de drogue, entre le 1er janvier et le 31 octobre de cette année. Seules 19 personnes ont été inculpées – à peine 4% du total.

La police métropolitaine a enregistré 217 infractions, la plus élevée de toutes les forces qui ont répondu, suivie du Bedfordshire avec 132. Le nombre réel d’infractions est probablement plus élevé puisque seulement 19 des 42 forces en Angleterre ont été en mesure de fournir des détails.

David Davies, directeur du Conseil consultatif parlementaire pour la sécurité des transports, a déclaré: «Le gouvernement semble manquer complètement les problèmes d’utilisation privée illégale. De nombreuses entreprises semblent vendre ces produits et n’assument aucune responsabilité quant au fait qu’ils vont être utilisés illégalement. Ma suggestion serait de permettre à la police de simplement confisquer ces choses – de les retirer de la route.

Les scooters de location sont limités en vitesse et les utilisateurs doivent avoir un permis de conduire valide. Les sociétés privées sont illégales, bien que les ventes aient triplé cette année.

Le ministre des Transports de Shadow Green, Kerry McCarthy, a déclaré: « Le gouvernement s’est précipité pour déployer des projets pilotes de scooter électrique au début de la pandémie et le manque de clarté a semé la confusion et l’inquiétude. Certains ont pris le feu vert pour utiliser leurs propres scooters électriques privés, ce qui reste illégal, et les forces de police ont eu du mal à y répondre. Le surintendant Simon Ovens de la police du Met a averti: « Là où nous avons vu des vélos et des cyclomoteurs utilisés dans des bribes, c’est ce que nous trouvons maintenant avec les scooters électroniques. Ils sont trop dangereux. Ils sont trop difficiles à contrôler. Alors que nous avons saisi des scooters électriques pouvant fonctionner jusqu’à 40 mph, certains peuvent atteindre 70 mph.

Middlesbrough a été le premier à essayer un programme de location mais, en quelques heures, des jeunes ont été vus en balade dans un centre commercial.

Le ministère des Transports a déclaré: « Il existe déjà des lois strictes et claires régissant les scooters électroniques – dont l’utilisation sur les routes publiques n’est pas légale. L’application du code de la route relève des chefs de police, dans le cadre des plans de police locaux.