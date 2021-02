Alors que les résidents des maisons de soins infirmiers et leurs soignants ont été considérés comme une priorité absolue pour la vaccination contre le COVID-19, seuls 38% du personnel des maisons de soins infirmiers ont accepté les vaccins lorsqu’ils étaient offerts, ont révélé lundi de nouvelles données des Centers for Disease Control and Prevention.

Des rapports anecdotiques circulent depuis des semaines selon lesquels les membres du personnel des maisons de soins infirmiers refusaient les offres de vaccination, mais ce sont les premiers chiffres au niveau national.

«Ces résultats montrent que nous avons beaucoup de travail à faire pour accroître la confiance et comprendre vraiment les obstacles à la vaccination au sein de cette population», a déclaré le Dr Radhika Gharpure, auteur principal de l’étude et membre du groupe de travail sur les vaccins des CDC.

Le rapport a cité des données de sondages précédents pour suggérer pourquoi les employés ont refusé les vaccins.

Beaucoup se sont dits préoccupés par les effets secondaires des vaccins. D’autres ont déclaré ne pas vouloir être parmi les premiers à recevoir les vaccins, qui ont été autorisés pour la première fois en décembre. Certains ont dit qu’ils ne faisaient pas confiance au gouvernement ou ont fait référence à de fausses déclarations au sujet des tirs.

Il est également possible, a déclaré Gharpure, que certaines personnes n’aient pas été vaccinées parce qu’elles ne travaillaient pas lorsque les vaccins ont été distribués, ou parce qu’elles travaillent dans plusieurs établissements et n’ont été comptées que dans une seule.

Les résidents, quant à eux, acceptent beaucoup plus les vaccins, 78% ayant reçu au moins un vaccin, selon le nouveau rapport, qui a examiné les taux de vaccination dans plus de 11000 établissements de soins de longue durée à travers le pays entre le 18 décembre et le 17 janvier.

Toutes les doses supplémentaires de vaccin sont renvoyées aux États, bien qu’il n’y ait pas de chiffres au niveau national pour déterminer la quantité retournée, a déclaré le Dr Ruth Link-Gelles, co-auteur du rapport et chef de file du CDC pour son partenariat pharmaceutique pour Programme de soins de longue durée.

L’administration Trump a lancé le partenariat de pharmacie avec les chaînes de pharmacies CVS et Walgreens, qui ont accepté de faire trois visites dans chaque maison de soins infirmiers participante, vaccinant autant de personnes que possible les deux premières fois et fournissant la deuxième dose requise lors des visites ultérieures.

Les vaccins sont fournis gratuitement avec les pharmacies facturant les assureurs privés et Medicaid et Medicare pour les frais administratifs.

De plus en plus de membres du personnel s’inscrivent pour des photos lors des deuxième et troisième visites, ce qui suggère que l’hésitation pourrait diminuer au moins un peu, a déclaré Link-Gelles.

Cela correspond à l’expérience des chaînes de pharmacies.

«De manière générale, nous constatons une participation accrue des membres du personnel lors de nos deuxièmes visites», a déclaré Mike DeAngelis, directeur principal des communications d’entreprise de CVS.

Walgreens a déclaré qu’il apprenait de la réticence des travailleurs des foyers de soins.

«Bien que l’hésitation à la vaccination ait été un défi dans certaines de ces installations, nos pharmaciens ont joué un rôle essentiel en fournissant une éducation et des informations pour aider les résidents et le personnel à comprendre le rôle important que ces vaccins joueront pour aider le pays à sortir de cette pandémie», Walgreens le président John Standley a déclaré dans un communiqué.

Le manque d’informations sur les vaccins peut expliquer certaines des hésitations, conclut le rapport.

L’administration Trump a promis pendant des mois qu’elle lancerait une campagne d’information publique sur les vaccins mais cela ne s’est jamais concrétisé.

Une «boîte à outils» spécifique aux maisons de soins infirmiers est devenue disponible à la fin de l’année dernière, à peu près au même moment où les vaccins sont devenus disponibles. Les Centers for Medicare & Medicaid Services et les groupes privés lancent également des initiatives de communication.

Link-Gelles a déclaré qu’elle comprenait que le vaccin est nouveau et espère que plus de gens le prendront car ils le voient bien fonctionner chez d’autres.

«L’hésitation, nous l’avons vu, a été un problème non seulement dans ce groupe mais dans tout le pays», a-t-elle déclaré. «D’autres données ont montré que, à mesure que les gens sont devenus plus à l’aise avec les vaccins et… manifestement ne voyant pas beaucoup d’événements indésirables très graves, les gens deviendront plus à l’aise. Espérons que cette population n’est pas différente.

L’acceptation des travailleurs de la santé semble augmenter dans les établissements qui ont fait davantage pour éduquer les membres du personnel sur la sécurité et l’efficacité des vaccins COVID-19.

Le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses à l’École de médecine de l’Université Vanderbilt, Nashville, Tennessee, a déclaré que son hôpital avait déployé des efforts extraordinaires pour fournir des informations au personnel – à la fois en groupe et en tête-à-tête.

Cela en valait la peine, a-t-il dit, car ils ont «déplacé l’aiguille» de l’opinion du personnel, passant de près des deux tiers hésitants à la fin de l’année dernière à 75% acceptant de recevoir le vaccin au début de cette année.

Maintenant, dit-il, ils atteignent ceux qui restent encore hésitants, avec «des gens de notre faculté qui leur ressemblent», pour essayer une approche plus individuelle.

Les fausses rumeurs selon lesquelles le vaccin peut affecter la fertilité sont particulièrement inquiétantes, a-t-il déclaré. « Balderdash, » dit Schaffner à l’idée. « C’est incroyable le non-sens qui existe. »

Plus:Les femmes enceintes devraient-elles recevoir le vaccin COVID-19? Le Dr Anthony Fauci dit «pas de drapeaux rouges» dans les données de sécurité, jusqu’à présent.

Il n’y a aucune plausibilité biologique à la préoccupation concernant la fertilité, a déclaré Schaffner. Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, qui utilisent une technologie appelée ARN messager, n’entrent pas dans le noyau de la cellule et ne peuvent donc pas affecter le code génétique de la cellule.

« A peine cet ARN messager livre son message, il se désintègre et le corps s’en débarrasse, donc il ne persiste pas dans le corps », a-t-il dit.

Pour contrer également les rumeurs selon lesquelles le vaccin bloque la fertilité, Schaffner a déclaré que plusieurs centaines de personnes participant aux essais de vaccins, à qui on avait demandé de ne pas tomber enceinte pendant le bénévolat, l’ont fait.

« Donc, évidemment, vous pouvez devenir enceinte même si vous avez reçu le vaccin », a-t-il dit, notant que les femmes enceintes qui sont infectées par le COVID-19 sont plus susceptibles d’avoir une grave maladie.

Mais il est important de respecter les inquiétudes de ceux qui hésitent à se faire vacciner,lui et d’autres experts ont souligné, écoutant ce qu’ils disent et répondant à leurs préoccupations avec des informations réelles.

Chez CommonSpirit Health, qui comprend 139 hôpitaux et plus de 1000 sites de soins dans 21 États, environ 80% des membres du personnel ont déjà été vaccinés ou disent qu’ils sont susceptibles de l’être, a déclaré Kathleen Sanford, infirmière en chef.

Sanford attribue le taux élevé d’acceptation de son organisation aux sondages menés pour comprendre l’hésitation et les efforts pour éduquer les membres du personnel. «Peu importe la qualité de votre éducation et de votre communication, vous devez parfois vous répéter», dit-elle.

Les dirigeants de la société publient des photos d’eux-mêmes en train de se faire vacciner, a déclaré Sanford, et beaucoup d’entre eux qui ont initialement dit qu’ils voulaient «attendre et voir» comment d’autres personnes se sont comportées avec le vaccin commencent à changer d’avis.

La plupart des établissements de santé, y compris les maisons de retraite médicalisées, n’exigent pas que le personnel se fasse vacciner contre le COVID-19, mais ils l’encouragent fortement et espèrent atteindre des niveaux de vaccination contre la grippe, qui dépassent désormais généralement 90%.

Environ 42% des travailleurs de Ballad Health, qui dessert 29 comtés du nord-est du Tennessee, du sud-ouest de la Virginie et du nord-ouest de la Caroline du Nord, se sont d’abord inscrits pour un vaccin, a déclaré Jamie Smith, responsable de la prévention des infections de l’organisation. Mais lundi dernier, 56% de l’équipe soignante du réseau a reçu sa première dose.

« C’est ce à quoi nous nous attendions », a déclaré Swift. « Nous savions que nous avions des gens qui voudraient juste attendre, voir comment le processus s’est déroulé et parler à leurs collègues. C’est une chose d’entendre les statistiques nationales, c’en est une autre de parler à une personne avec qui vous travaillez de ce qu’elle a ressenti à propos de la vaccination.

Pour beaucoup, se faire vacciner est étonnamment émotionnel, et c’est également vrai pour le personnel qui fait des vaccins à leurs collègues.

«Depuis si longtemps, nous avons affaire à des maladies extrêmes. Le simple fait de pouvoir administrer le vaccin a été un tel processus de guérison. Les gens pleurent », a déclaré Swift.

Elle a vu qu’il y a un réel changement d’attitude après que les deux premières personnes d’une unité aient été vaccinées.

«Ce sont des travailleurs de la santé en première ligne, confrontés à une bataille que tout le monde ne voit pas tous les jours. C’est juste le sentiment de soulagement et d’espoir, cela redonne de l’énergie à toute l’unité lorsque quelqu’un se fait vacciner.

Kathleen Unroe, gériatre et médecin de maison de soins infirmiers, a aidé à mener une enquête en novembre auprès des travailleurs de la santé de première ligne à travers l’Indiana au nom du ministère de la Santé de l’État.

Son étude, citée dans le nouveau rapport du CDC, a révélé que 45% des plus de 8200 travailleurs de la santé envisageraient de se faire vacciner immédiatement après sa disponibilité, et 44% étaient disposés à envisager de le faire à l’avenir.

Bien qu’elle souhaite que le taux de vaccination soit plus élevé, Unroe a déclaré qu’elle était encouragée par ces chiffres. Certains veulent attendre de voir d’autres personnes, en particulier des personnes en qui ils ont confiance, prendre le vaccin en toute sécurité.

« Je comprends ça, » dit Unroe. « S’ils ont besoin de prendre un peu de temps pour l’examiner, je pense que c’est raisonnable. »

Unroe a déclaré que l’établissement de soins infirmiers de l’Indiana où elle travaille a été confronté à une longue liste de défis au cours de la dernière année pour faire face à la pandémie.

Mais maintenant, 70% du personnel a été vacciné, et elle espère que la persévérance, les messages solides et le fait d’aider les gens à parler de leurs peurs apporteront la plupart du reste.

« Le vaccin nous donne de l’espoir et une issue », a déclaré Unroe. « Alors je pense que nous y arriverons. »

Elizabeth Weise a contribué à ce rapport.

