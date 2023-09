Seulement 34 % des électeurs pensent que Biden terminerait son deuxième mandat

Encore moins croient que le président a la capacité mentale de servir, selon un sondage de CBS News.

Un peu plus d’un tiers des électeurs américains inscrits pensent que le président Joe Biden accomplirait un deuxième mandat s’il était réélu l’année prochaine, selon un sondage CBS News publié dimanche. Ce sondage est le dernier d’une série d’enquêtes montrant une faible confiance du public dans la santé mentale et physique de Biden.

Selon le sondage, 34 % pensent que Biden mènerait à son terme son deuxième mandat, tandis que 44 % pensent qu’il démissionnerait avant 2029. Quelque 22 % ont déclaré qu’ils n’en étaient pas sûrs.

Biden aurait 86 ans à la fin d’un éventuel deuxième mandat. Son rival présumé, Donald Trump, aurait 82 ans. Selon le sondage, 55 % des électeurs pensent que Trump terminerait un deuxième mandat, tandis que 16 % déclarent qu’il prendrait une retraite anticipée. Quelque 29 % n’étaient pas sûrs.

Biden et Trump ont insisté sur le fait que leur âge avancé n’était pas un problème. Biden a récemment déclaré à la foule que son âge lui accordait « un peu de sagesse » tandis que Trump a déclaré dimanche à NBC News qu’il avait hérité de la longévité de ses parents, décédés à 93 et ​​88 ans.

« Je ne pense pas que Biden soit trop vieux » Trump a déclaré à NBC. « Mais je pense qu’il est incompétent, et c’est un problème plus grave. »

Trump a martelé à plusieurs reprises Biden sur son apparent déclin cognitif. « Je l’ai regardé hier, il n’arrivait pas à mettre deux phrases [together]il ne peut pas parler, « a-t-il dit à propos de Biden la semaine dernière. « Ce n’est pas une question d’âge, c’est une question de compétence. »

Avec Biden qui parle régulièrement mal et expose confusion visible lors d’événements, les électeurs ont également exprimé des préoccupations similaires. Seulement 26 % des personnes interrogées par CBS ont déclaré que le président avait la santé mentale et cognitive nécessaire à son travail, tandis que 44 % ont dit la même chose de Trump. Environ 23 % pensent qu’aucun des deux hommes n’est à la hauteur.

Des sondages récents dressent un tableau similaire, avec une enquête du Wall Street Journal en août révélant que 73 % des électeurs pensent que Biden est trop vieux pour être président, et 60 % concluent qu’il n’a pas la capacité mentale pour le poste. Les propres électeurs de Biden sont tout aussi inquiets que les républicains, avec une enquête de NBC News en juin révélant que 43 % des démocrates ont des inquiétudes modérées à majeures concernant la santé de Biden, contre 21 % en 2020.

La plupart des sondages montrent Biden et Trump au coude à coude à plus d’un an des élections de 2024. L’enquête CBS a montré que Trump battait Biden d’un seul point de pourcentage, entre 50 % et 49 %, avec 1 % d’indécis.