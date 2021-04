JUST 32 Britanniques vaccinés ont été hospitalisés avec Covid-19 sur près de 75 000 personnes admises pour traitement, a montré une étude « extraordinaire ».

Les scientifiques ont déclaré que les résultats montrent l’efficacité des vaccins, qui offrent une protection contre les maladies graves.

La recherche a révélé que sur 74 405 personnes admises à l’hôpital avec Covid-19 entre septembre et mars, seules 32 avaient reçu un vaccin au moins trois semaines auparavant.

Les résultats étaient liés à ceux qui n’avaient reçu qu’un seul coup, rapporte The Telegraph.

Pendant ce temps, d’autres études sont en cours pour examiner le niveau de protection des personnes après avoir reçu deux doses d’un vaccin Covid.

Le professeur Calum Semple, chercheur de l’Université de Liverpool, a déclaré que l’étude montre que « les vaccins sont très efficaces ».

Il a dit: « Non seulement ils fonctionnent, mais ils fonctionnent extraordinairement bien. »

Les résultats détaillés doivent être remis au Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) mercredi.

Avec plus de détails, il sera clair si ceux qui ont été admis à l’hôpital avec Covid-19 après avoir reçu un vaccin avaient des symptômes plus légers que ceux qui n’avaient pas eu de piqûre.

Le nombre total de personnes ayant reçu au moins la première dose d’un vaccin entre le 8 décembre et le 19 avril au Royaume-Uni est de 33 032 120, selon les données officielles du gouvernement.

Après avoir reçu leur premier vaccin, 10 425 790 ont déjà reçu une deuxième dose de vaccin.

Pour la première fois depuis septembre, les derniers chiffres faisaient état de moins de 2 000 patients atteints de Covid-19 à l’hôpital.

La nouvelle positive intervient alors que les décès de coronavirus ont chuté des deux tiers en un mois avec 33 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Un autre 2 524 cas ont été signalés alors que le taux d’infection de la Grande-Bretagne continue de rester stable.

Mais malgré les progrès réalisés par le programme de vaccination et la diminution du nombre d’infections et de décès, Boris Johnson a déclaré que les restrictions de Covid ne seront pas levées plus tôt que prévu dans sa feuille de route.

Le premier ministre a reconnu la flambée des cas dans d’autres pays et les avertissements des scientifiques qu’il y aura une autre vague cette année.

M. Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street: «Nous savons que ce programme de vaccination fait une grande différence.

«Nous savons que cela contribue à réduire la souffrance et à sauver des vies, potentiellement à très grande échelle.

« Mais nous ne connaissons pas encore toute l’étendue de la protection que nous sommes en train de mettre en place; la force exacte de nos défenses – et alors que nous examinons ce qui se passe dans d’autres pays avec des cas maintenant à un nombre record dans le monde, nous ne pouvons pas se faire des illusions sur le fait que Covid est parti. «

Il a ajouté: «Alors que nous regardons ce qui se passe dans d’autres pays, avec des cas maintenant à un nombre record à travers le monde, nous ne pouvons pas nous leurrer que Covid est parti.

«Je ne vois rien dans les données maintenant qui me fasse penser que nous allons devoir nous écarter de quelque manière que ce soit de la feuille de route – prudente mais irréversible – que nous avons établie.

« Mais la majorité de l’opinion scientifique dans ce pays est toujours fermement convaincue qu’il y aura une autre vague de Covid à un moment donné cette année.

« Et nous devons donc, dans la mesure du possible, apprendre à vivre avec cette maladie comme nous vivons avec d’autres maladies. »

Hier, Matt Hancock a annoncé que l’Inde avait été inscrite sur la liste rouge des voyages du Royaume-Uni en raison de l’émergence d’une variante inquiétante de Covid là-bas.

Le secrétaire à la Santé a déclaré que le gouvernement interdisait presque tous les voyages en provenance du pays pour protéger le déploiement du vaccin ici en Grande-Bretagne.

Jusqu’à présent, 182 cas de la soi-disant variante indienne ont été trouvés au Royaume-Uni.