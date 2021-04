SEULEMENT 30 personnes seront autorisées à assister aux funérailles du prince Philip en raison de restrictions strictes contre les coronavirus.

Et bien que des membres proches de la famille soient présents, il est probable que les arrière-petits-enfants de la reine et du duc resteront à la maison samedi prochain.

La reine ne doit choisir que 30 personnes pour assister aux funérailles du duc d’Édimbourg samedi Crédits: Getty Images – Getty

Qui sera invité aux funérailles du prince Philip? Il est probable que les 30 derniers à assister au service seront: La reine Le prince de Galles La duchesse de Cornouailles La princesse royale et son mari, le vice-amiral Sir Timothy Laurence Le duc d’York Le comte de Wessex, la comtesse de Wessex et leurs enfants – Lady Louise Windsor et le vicomte Severn Peter Phillips Zara et Mike Tindall Le duc et la duchesse de Cambridge Le duc de Sussex La princesse Béatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozi La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank Princesse Alexandra Le duc et la duchesse de Gloucester Le duc et la duchesse de Kent Prince et princesse Michael de Kent Le comte de Snowdon Dame Sarah Chatto Brigadier écuyer Archie Miller-Bakewell

Boris Johnson n’assistera pas au service pour permettre à un autre membre de la famille de se rendre à sa place.

Et Meghan Markle, enceinte, reste chez elle à Los Angeles après que les médecins ont dit qu’elle ne devrait pas voyager – bien que le prince Harry revienne pour le service.

Il vient comme:

Il est certain que les quatre enfants de la reine et leurs conjoints – le prince Charles et Camilla; La princesse Anne et le vice-amiral Sir Timothy Lawrence; Le prince Andrew; et Prince Edward et Sophie Wessex – seront parmi les 30.

La monarque et son mari ont également eu huit petits-enfants: Peter Phillips, Zara Tindall, le prince William, le prince Harry, la princesse Béatrice, la princesse Eugénie, Lady Louise Windsor et le vicomte Severn.

La duchesse de Cambridge, en tant que future reine, devrait également y assister.

Les autres conjoints des petits-enfants – Mike Tindall, Jack Brooksbank et Edoardo Mapelli Mozzi – peuvent venir soutenir leurs épouses.

Cependant, la reine pourrait décider d’inclure d’autres parents ou membres de la famille à la place, étant donné que les hommes ne sont pas des membres de la famille royale.

Il est également probable que la reine invitera ses cousins ​​et leurs conjoints – la princesse Alexandra, le duc et la duchesse de Gloucester, le duc et la duchesse de Kent, et le prince et la princesse Michael de Kent, qui ont tous offert un soutien et un service loyaux au cours de la années.

Et la reine est proche des enfants de sa défunte sœur la princesse Margaret – son neveu le comte de Snowdon et sa nièce Lady Sarah Chatto.

Elle voudra probablement qu’ils soient présents comme source de réconfort.

Le prince Charles mènera la procession dans la chapelle St George avant le service à 15 heures samedi prochain Crédits: Getty

Charles sera accompagné de sa femme Camilla Crédits: Getty

Harry et William seront également présents, bien que Meghan Markle, enceinte, ait été conseillée par les médecins de rester à la maison à Los Angeles. Crédits: Getty

Kate Middleton rejoindra son mari, bien que les trois enfants du couple soient probablement considérés comme trop jeunes pour y assister. Crédits: Getty

La reine et Philip ont 10 arrière-petits-enfants – Savannah et Isla Phillips; Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis de Cambridge; Mia, Lena et Lucas Tindall; Archie Mountbatten-Windsor; et August Brooksbank.

Mais les jeunes, tous âgés de 10 ans et moins, seront probablement considérés comme trop jeunes pour assister aux débats télévisés.

Si M. Tindall, M. Brooksbank et M. Mapelli Mozzi étaient présents, la liste des invités totaliserait 29 – ne laissant qu’une place à gauche.

Cela pourrait être rempli par un membre de confiance de la maison de la reine ou de Philip, potentiellement le brigadier Equerry Archie Miller-Bakewell, le secrétaire privé du duc – qui serait le seul membre non familial présent.

Ou le dernier siège pourrait être occupé par le premier seigneur de la mer et chef d’état-major de la marine, l’amiral Tony Radakin, en l’honneur du service militaire de Philip.

Les funérailles de Philip auront lieu le samedi 17 avril au château de Windsor.

Il sera télévisé, avec une minute de silence à 15h.

Son corps reposera au château de Windsor avant les funérailles dans la chapelle St George – où Harry et Meghan se sont mariés en 2018.

En tant qu’époux de la reine, le royal dévoué a droit à des funérailles d’État.

Cependant, le duc d’Édimbourg était ferme qu’il n’en voulait pas.

La comtesse de Wessex, qui a pleuré en disant aux journalistes la force de la reine, est presque certaine d’être présente Crédit: PA

Elle sera probablement accompagnée de ses enfants et de son mari Crédits: Getty

Le prince Andrew sera aux funérailles de son père Crédits: Getty

La princesse Anne sera présente avec son mari Crédits: Getty

Au lieu de cela, des personnes en deuil, dont Harry, William et Charles, suivront son cercueil – transporté dans un Land Rover spécialement adapté – jusqu’à la chapelle.

Une déclaration du No10 a été publiée hier alors que le Premier ministre a confirmé qu’il ne serait pas présent.

Il disait: « En raison de la réglementation sur le coronavirus, seules 30 personnes peuvent assister aux funérailles de SAR le prince Philip, duc d’Édimbourg.

« Le Premier ministre a toujours voulu agir conformément à ce qui est le mieux pour la famille royale, et ainsi permettre au plus grand nombre de membres de la famille possible d’assister aux funérailles samedi. »

Pendant ce temps, le prince Harry serait sur le chemin du retour des États-Unis maintenant – car il devra être mis en quarantaine pendant cinq jours à son arrivée et fournir un test négatif pour éviter un isolement plus long.

La duchesse de Sussex, 39 ans, a été informée de ne pas voyager en raison de sa grossesse – bien que les responsables du palais disent qu’elle a fait «tout son possible» pour être aux côtés de son mari.

Cela signifie que le duc de Sussex, qui est connu pour avoir été très proche de son grand-père, revient seul – et se prépare à voir sa famille proche pour la première fois depuis que lui et Meghan ont quitté le Royaume-Uni en mars 2020.

Ce sera également la première fois que la famille se rencontrera face à face depuis l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah diffusée en mars de cette année.

Zara Tindall sera presque certainement parmi ceux au service Crédits: Getty

Son mari Mike Tindall l’accompagnera probablement, même si leurs trois enfants devront peut-être rester derrière Crédits: Getty

La princesse Eugénie devrait également être au petit rassemblement pour l’envoi du duc Crédits: Getty

La princesse Béatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi seront probablement présents Crédit: EPA

Cependant, les experts royaux pensent que les funérailles pourraient offrir à Harry une chance de guérir toute faille que l’interview aurait pu causer.

L’auteur Penny Junor dit qu’elle pense que la famille «se rassemblera» pour le bien de la reine – tandis que le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré qu’une «démonstration d’unité» est vitale pour rétablir les relations.

Le cardinal Vincent Nichols, chef de l’Église catholique en Angleterre et au Pays de Galles, a déclaré à Times Radio: « Toute la cérémonie sera regardée par tout le monde, mais vous pensez aux complexités de la dynamique dans cette famille et nous devons penser à Harry, alors loin.

LA PRÉSENCE DE HARRY « POURRAIT RÉPARER RIFT »

«Je suis sûr qu’il viendra mais ne pas être, tout le temps, aux yeux du public pourrait aider.

«De nombreuses familles se rassemblent et surmontent les tensions et les relations brisées lors d’un enterrement.

« Quelque chose de très profond les unit à nouveau. Et ce serait vrai pour cette famille, j’en suis sûr. »

Pendant ce temps, l’ancien Premier ministre Sir John Major – qui a été nommé tuteur spécial du prince William et du prince Harry à la suite de la mort tragique de leur mère – a déclaré qu’il espérait que les funérailles uniraient à nouveau la famille.

Lors d’une interview sur Andrew Marr, Sir John a déclaré que « l’affection entre Charles et les garçons était évidente » après la mort de Diana.

Et interrogé sur les remarques du cardinal, il a répondu: «Je suis sûr qu’il a raison.

«J’espère qu’il a raison, je crois qu’il a raison.

«Les frictions qui, selon nous, sont apparues, sont des frictions qu’il vaut mieux mettre fin aussi rapidement que possible, et une émotion partagée, un chagrin partagé à l’heure actuelle, est une opportunité idéale.

« J’espère beaucoup qu’il sera possible de réparer toutes les divisions qui pourraient exister. »

Harry serait en route pour le Royaume-Uni Crédits: Getty

Il est supposé que le comte de Snowdon sera invité Crédits: Getty

La princesse Alexandra sera probablement présente pour soutenir la reine Crédits: Getty

Le vice-amiral Sir Timothy Laurence, le mari de la princesse Anne, sera parmi les invités, il est supposé Crédits: Getty

Le duc et la duchesse de Kent seront probablement parmi les personnes en deuil Crédit: AFP