Seulement 226 flambées de Covid liées aux pubs et aux restaurants dans toute la pandémie

SEULEMENT 226 éclosions de Covid ont été liées à des pubs et des restaurants tout au long de la pandémie, mais elles doivent encore rester fermées pendant encore trois semaines.

Les conseillers scientifiques du gouvernement ont admis que le risque d’attraper un coronavirus dans un pub ou un restaurant est «relativement faible».

Les lieux d’accueil ne peuvent pas accueillir les clients à l’intérieur avant le 17 mai Crédit: PA

L’hospitalité en plein air a débuté en beauté le 12 avril Crédit: AFP

L’admission est intervenue après que le SAGE a examiné un certain nombre d’études et de pools de données du Royaume-Uni et du monde entier sur la menace du virus dans les secteurs de l’hôtellerie, des loisirs et du commerce de détail.

L’analyse a révélé que le risque de contracter le virus dans les établissements d’accueil semblait légèrement plus élevé que dans les gymnases ou les magasins.

Cependant, il a conclu que le risque était encore faible.

Seulement 226 épidémies s’étaient produites dans des pubs de restaurants à travers l’Angleterre depuis que la pandémie de coronavirus s’est emparée du pays.

Malgré cela, le secteur a été lourdement pénalisé tout au long de la réponse Covid du gouvernement.

Les données, qui ont été recueillies jusqu’en février, indiquaient que le nombre de grappes était passé à 343 lorsque les établissements de restauration rapide, les bars et les cafés étaient inclus.

Le document disait: «Dans l’ensemble, les données suggèrent que le secteur de l’hôtellerie, par rapport aux secteurs des loisirs et du commerce de détail, semble être associé à un risque plus élevé de transmission.

«Mais, dans l’ensemble, les fractions attribuables à la population (fraction de tous les cas dans une population qui est attribuable au milieu) associées à la transmission dans l’hôtellerie, la vente au détail et les loisirs sont relativement faibles.»

Le plan en quatre étapes du premier ministre pour faciliter le verrouillage en Angleterre a finalement apporté – en partie – le retour tant attendu de l’industrie hôtelière le 12 avril.

Les pubs et les restaurants ont rouvert leurs portes pour un service en plein air le 12 avril, lorsque les parieurs ont afflué vers les brasseries et les salles à manger en plein air des cafés et des restaurants, dégustant des pintes, des cafés et de la nourriture.

L’ouverture de l’hôtellerie et de la vente au détail entraînerait une plus grande mixité et une plus grande mobilité au sein de la population Crédit: AFP

Les flambées dans le secteur peuvent sembler extrêmement faibles car de nombreux sites ont fermé leurs portes pendant des mois. Crédit: PA

Le service intérieur reviendrait le 17 mai, date à laquelle les pubs, restaurants, cafés et bars seraient autorisés à accueillir les clients à l’intérieur.

L’analyse du SAGE a suggéré que l’ouverture complète du secteur de l’hôtellerie aurait des effets de flux, ce qui pourrait avoir un impact néfaste sur la propagation plus large du virus.

« Il est difficile de déterminer la contribution individuelle de ces secteurs aux taux de transmission globaux car ils sont étroitement liés à d’autres activités et professions, telles que les entrepôts, les livreurs, la production alimentaire, le transport », lit-on dans l’analyse.

«Une fois que les services d’accueil et de vente au détail sont ouverts, cela conduit à une plus grande mixité et mobilité au sein de la population.

Les résultats pourraient soulever des questions sur les raisons pour lesquelles l’hospitalité intérieure reste fermée pendant encore trois semaines – malgré le nombre record d’infections à Covid.

Cependant, les experts ont déclaré que la fermeture de l’hospitalité était cruciale pour empêcher le mélange à l’intérieur, qui serait le principal facteur de propagation de Covid.

On soupçonne également que les épidémies dans le secteur pourraient sembler extrêmement faibles parce que de nombreux sites ont fermé leurs portes pendant des mois.

L’analyse s’appuie sur les données d’un certain nombre d’études de surveillance nationales, menées par l’Office for National Statistics et Public Health England, ainsi que sur des données issues du système centralisé de recherche des contacts.