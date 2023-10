JEUDI 19 octobre 2023 (HealthDay News) – Réfléchissez à deux fois avant de commander ce double cheeseburger, ce salami au seigle ou ce T-bone juteux.

Seulement deux portions de viande rouge par semaine – transformées ou non transformées – peuvent augmenter votre risque de diabète de type 2 de 62 %, selon une étude. nouvelle étude.

« Une augmentation modeste mais statistiquement significative du risque a été observée même avec deux portions de viande rouge par semaine, et le risque a continué à augmenter avec des apports plus élevés », a déclaré l’auteur principal. Xiao Gu, chercheur postdoctoral à la TH Chan School of Public Health de Harvard à Boston. « Nos résultats suggèrent que remplacer la viande rouge par des sources de protéines végétales saines, telles que les noix et les légumineuses, ou par une consommation modeste de produits laitiers, réduirait le risque de diabète. »

L’étude ne peut pas prouver que la consommation de viande rouge provoque le diabète de type 2, mais il semble y avoir un lien.

Et une portion de viande est probablement plus petite que vous ne le pensez.

Une portion de viande rouge non transformée équivaut à environ 3 onces de porc, de bœuf ou d’agneau ; une portion de viande rouge transformée équivaut à environ 1 once de bacon ou 2 onces de hot-dog, de saucisse, de salami, de bologne ou d’autres viandes rouges transformées, a déclaré Gu.

La viande rouge est généralement riche en graisses saturées et pauvre en graisses polyinsaturées, a déclaré Gu.

« Des études ont montré que les graisses saturées peuvent réduire la fonction des cellules bêta et la sensibilité à l’insuline, ce qui entraîne le diabète de type 2 », a-t-il expliqué.

« La viande rouge a également une teneur élevée en fer hémique, ce qui augmente le stress oxydatif et la résistance à l’insuline et altère la fonction des cellules bêta à travers ses sous-produits de composés d’oxyde nitrique », a déclaré Gu. « Les viandes rouges transformées présentent également une teneur élevée en nitrates et en leurs sous-produits, qui favorisent le dysfonctionnement cellulaire et la résistance à l’insuline. »

Pour l’étude, Gu et ses collègues ont collecté des données sur près de 217 000 participants de l’étude sur la santé des infirmières et de l’étude de suivi des professionnels de la santé.

Leurs régimes alimentaires ont été évalués à l’aide de questionnaires alimentaires jusqu’à 36 ans. Durant cette période, plus de 22 000 participants ont développé un diabète de type 2.

Les personnes qui mangeaient le plus de viande rouge avaient un risque 62 % plus élevé de diabète de type 2, par rapport à celles qui en mangeaient le moins.