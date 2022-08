Seulement 2 minutes de marche après un repas sont étonnamment bonnes pour vous

Les sept études ont montré que quelques minutes de marche à faible intensité après un repas suffisaient à améliorer de manière significative la glycémie par rapport, par exemple, à s’asseoir à un bureau ou à s’allonger sur le canapé. Lorsque les participants faisaient une courte promenade, leur glycémie augmentait et diminuait plus progressivement.

Pour les personnes atteintes de diabète, éviter les fortes fluctuations de la glycémie est un élément essentiel de la gestion de leur maladie. On pense également que les pics et les chutes brusques de la glycémie peuvent contribuer au développement du diabète de type 2.

La position debout a également contribué à réduire la glycémie, mais pas autant que la marche légère. “La position debout a eu un petit avantage”, a déclaré Aidan Buffey, étudiant diplômé à l’Université de Limerick en Irlande et auteur de l’article. Par rapport à la position assise ou debout, “la marche à faible intensité était une intervention supérieure”, a-t-il déclaré.

En effet, la marche légère nécessite un engagement plus actif des muscles que la position debout et utilise le carburant des aliments à un moment où il y en a beaucoup qui circulent dans le sang. “Vos muscles absorberont une partie de cet excès de glucose”, a déclaré Jessie Inchauspé, auteur du livre “Glucose Revolution: The Life-Changing Power of Balancing Your Blood Sugar”.