Seulement 2% des Britanniques pensent que Liz Truss a bien fait en tant que Premier ministre

Seuls 2% des Britanniques considèrent que Liz Truss a été une “bonne” ou une “grande” première ministre, révèle un sondage éviscérant.

Le chef conservateur a démissionné à la suite d’un mandat chaotique de 45 jours qui a commencé dans l’ombre de la mort de la reine Elizabeth II et s’est terminé sous le regard de l’agitation économique déclenchée par le mini-budget largement rétracté de Kwasi Kwarteng.

Annonçant sa démission devant la porte du n ° 10 jeudi après-midi, Mme Truss a confirmé qu’il y aurait une autre élection à la direction qui se déroulerait la semaine prochaine.

Alors que les députés conservateurs se préparent à élire notre troisième Premier ministre de l’année, un sondage instantané de YouGov a révélé que près des deux tiers des Britanniques (64%) disent qu’elle a été un “terrible” Premier ministre, et 18% supplémentaires décrivent sa performance. comme “pauvre”.

Seulement 1% des 2 066 adultes britanniques interrogés pensaient que ses performances étaient «bonnes» et le même pourcentage pensaient qu’elle était «excellente».

Et la vision extrêmement négative de son poste de premier ministre s’est répercutée dans les rangs de son propre parti, la plupart des électeurs conservateurs lui donnant également la pire note possible de terrible (57%) et 24% supplémentaires la qualifiant de pauvre.

De plus, une écrasante majorité de 79 % des participants pensaient que Mme Truss avait raison de démissionner, dont 81 % d’électeurs conservateurs. Seulement 7% pensaient qu’elle avait tort de le faire, dont 11% des conservateurs.

Dans un autre coup porté à son mandat de courte durée, plus de 36% des Britanniques ont déclaré qu’ils souhaitaient que le prochain Premier ministre convoque des élections générales anticipées. Pendant ce temps, seulement 23% veulent les voir se mettre au travail sans s’engager dans un scrutin national

Cela vient comme Les Indépendants pétition appelant à la tenue d’élections générales au Royaume-Uni à la suite de la récente fureur politique a dépassé les 200 000 signatures.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a également appelé à un scrutin national “immédiat”, affirmant que le Parti conservateur avait montré qu’il n’avait plus de mandat pour gouverner le pays.

Malgré les appels croissants à une compétition électorale parmi le grand public britannique, les électeurs conservateurs semblent moins désireux d’affronter les urnes. La moitié (52%) disent que le successeur de Mme Truss ne devrait pas déclencher d’élections générales, bien que plus d’un tiers (38%) disent que le nouveau Premier ministre devrait se soumettre lui-même et son parti à un vote public.