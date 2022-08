Seulement 19% des membres conservateurs disent que le scénario “le plus probable” est une majorité conservatrice sous Rishi Sunak

Selon un nouveau sondage, moins d’un cinquième des membres conservateurs pensent que le résultat le plus probable aux prochaines élections générales est une majorité à la Chambre des communes si Rishi Sunak succède à Boris Johnson au n ° 10.

Deux ans et demi après que le premier ministre sortant a remporté la plus grande majorité des conservateurs depuis Margaret Thatcher, l’enquête de YouGov a révélé que les fidèles conservateurs doutaient d’un succès électoral majeur.

Les chiffres pour M. Sunak – l’ancien chancelier – sont les plus frappants, avec seulement 19% des personnes interrogées suggérant que le résultat “le plus probable” après les prochaines élections serait une majorité conservatrice aux Communes.

Trente-trois pour cent pensaient que le scénario le plus probable était un parlement sans majorité avec un gouvernement dirigé par les conservateurs, tandis que 23 % ont opté pour un gouvernement dirigé par les travaillistes et 14 % pour une majorité travailliste – la première depuis plus d’une décennie.

Répondants au sondage YouGov pourLes temps a suggéré que Mme Truss avait de meilleures chances d’obtenir une majorité conservatrice aux urnes, 39% affirmant que c’était le scénario le plus probable.

Cependant, beaucoup n’étaient pas convaincus, 27% affirmant que les prochaines élections conduiraient probablement à un parlement suspendu avec un gouvernement dirigé par les conservateurs si Mme Truss succède à M. Johnson dans quatre semaines.

Treize pour cent ont opté pour un parlement suspendu avec un gouvernement dirigé par les travaillistes, tandis que huit pour cent pensaient qu’une majorité travailliste était la plus probable.

La découverte intervient alors que l’ancien chancelier fait face à une bataille difficile pour gagner de l’élan dans la course contre Liz Truss, qui, selon la même enquête de YouGov, a une énorme avance de 34 points sur M. Sunak parmi les fidèles du parti.

Près de 40% des membres ont déclaré qu’une majorité conservatrice sous Mme Truss était le scénario «le plus probable» aux prochaines élections (Reuters)

Le sondage a suggéré que 60% des membres avaient l’intention de voter pour Mme Truss – contre 26% pour M. Sunak – et que près de neuf sur dix avaient pris leur décision avant que les bulletins de vote n’arrivent aux portes des membres.

L’enquête, cependant, a été menée avant que le ministre des Affaires étrangères ne soit contraint à un revirement humiliant mardi sur des propositions de réduction des salaires du secteur public en dehors de Londres et du sud-est.

Les partisans de M. Sunak ont ​​comparé l’épisode aux tristement célèbres propositions de protection sociale de Theresa May – la soi-disant «taxe sur la démence» – que l’ancien Premier ministre a été contraint d’abandonner lors de la campagne électorale de 2017.

Mais une source de campagne au sein de l’équipe de Mme Truss a déclaré que le sondage montrait que le ministre du Cabinet avait “un grand moment et que le message de Liz sur la croissance économique, les faibles impôts et sa capacité à livrer dès le premier jour résonnait auprès des membres.

« Nous ne sommes pas complaisants et continuerons à nous battre pour chaque vote. Liz est à travers le pays pour rencontrer autant de membres que possible et montrer pourquoi elle est la candidate qui tiendra nos promesses du manifeste 2019, libérera toutes les opportunités du Brexit et unira le parti », ont-ils ajouté.

Mercredi, les deux candidats doivent affronter l’événement de hustings de leurs troisièmes membres lors de la dernière étape du second tour de la course à la direction des conservateurs, avec quelques jours avant que les membres ne reçoivent leurs bulletins de vote.