Seulement 18 millions de livres sterling récupérés par le gouvernement grâce à des contrats d’EPI frauduleux

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement n’a jusqu’à présent récupéré que 18 millions de livres sterling sur des contrats d’équipement de protection individuelle (EPI) potentiellement frauduleux.

Le ministre de la Santé Will Quince, répondant à une question parlementaire écrite de la députée libérale démocrate Daisy Cooper, a confirmé qu’au 12 décembre, le ministère de la Santé avait récupéré 18 millions de livres sterling sur des contrats d’EPI jugés “à haut risque”.

Les chiffres, rapportés pour la première fois par Le gardien, a révélé les efforts “pitoyables” du gouvernement pour récupérer l’argent gaspillé, ont déclaré les libéraux démocrates. Le journal a déclaré qu’il est estimé que jusqu’à 630 millions de livres sterling dépensés en EPI auraient pu impliquer une fraude ou une erreur.

M. Quince a déclaré au porte-parole du parti pour la santé que l’argent avait été récupéré “grâce à un examen supplémentaire et à des contrôles des contrats identifiés comme présentant un risque accru et à la gestion des contrats pour éviter les pertes”.

Mais Mme Cooper a déclaré: «Ces chiffres constituent une mise en accusation accablante du bilan du gouvernement conservateur en matière de contrats douteux avec Covid.

«C’était déjà assez grave que des milliards de livres d’argent des contribuables aient été gaspillés en EPI inutilisables. Ces pitoyables tentatives pour récupérer l’argent perdu ajoutent l’insulte à l’injure.

“Les ministres conservateurs doivent redoubler d’efforts pour récupérer l’argent gaspillé sur les contrats Covid remis à leurs riches amis et donateurs pendant la pandémie.”

Les libéraux démocrates envisagent de déposer un amendement au projet de loi sur les marchés publics, attendu à la Chambre des communes au début de l’année prochaine, qui interdirait les soi-disant « voies VIP » pour l’attribution de contrats aux entreprises.

Des milliards de livres ont été dépensés en EPI lorsque la pandémie a frappé le Royaume-Uni, tandis que les ministres ont parlé ouvertement du défi de trouver des équipements alors que les pays du monde entier se disputaient des ressources limitées.

En juillet, le Comité des comptes publics des Communes a critiqué le ministère de la Santé pour avoir pris peu de mesures contre les fournisseurs potentiellement frauduleux, malgré environ 5% des dépenses d’EPI impliquant une fraude.

Le porte-parole du ministère de la Santé a déclaré: «Nous continuons de vendre, de donner, de réutiliser et de recycler les EPI excédentaires de la manière la plus rentable, tout en cherchant à récupérer les coûts auprès des fournisseurs dans la mesure du possible pour garantir l’optimisation des ressources des contribuables.

“Nous explorons également des solutions innovantes pour retraiter les EPI excédentaires en matériaux ou en nouveaux produits qui ont d’autres utilisations.”