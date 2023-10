Technologie de pointe

Le 30 octobre 2023

De nouvelles données révèlent que l’intelligence artificielle représente un défi important pour les organisations, avec seulement 15 % des leaders technologiques mondiaux se déclarant prêts à répondre aux exigences de l’IA générative et 88 % affirmant qu’une réglementation plus stricte de l’IA est essentielle, selon le 25e rapport annuel sur le leadership numérique, l’enquête annuelle la plus importante et la plus longue au monde sur le leadership technologique, publiée par Nash Squared, basé à Wayne, société mère d’Harvey Nash.

L’étude mondiale menée auprès de plus de 2 000 leaders technologiques a révélé que malgré la croissance explosive prévue du marché de l’IA, celle-ci n’est pas encore largement utilisée : seule une organisation américaine sur 10 déclare avoir mis en œuvre l’IA à grande échelle, mais près de la moitié (48 %). pilotent ou mènent une mise en œuvre à petite échelle. Les inquiétudes concernant l’application efficace de l’IA sont importantes, avec près de 9 dirigeants mondiaux sur 10 affirmant qu’une réglementation plus stricte de l’IA est essentielle, mais 61 % déclarent qu’elle ne sera pas efficace, contre 54 % aux États-Unis qui disent la même chose. En plus de ces défis, l’IA est la première pénurie de compétences technologiques signalée aux États-Unis.

« Malgré l’attention portée à l’IA, l’application et l’adoption de l’IA en sont réellement à leurs balbutiements », a déclaré Jason Pyle, président de Harvey Nash US & Canada Market. « Ce que révèlent les résultats de notre enquête, c’est que la technologie derrière l’IA évolue plus rapidement que les stratégies et politiques qui la soutiennent, et que les leaders technologiques se retrouvent coincés entre les deux. Alors que nous nous tournons vers 2024, nous nous attendons à ce que les leaders technologiques se concentrent sur quelques domaines clés de l’IA : développer davantage de lignes directrices autour de l’utilisation et de l’application de l’IA, mettre la sécurité et la confidentialité au premier plan et démontrer son retour sur investissement et ses mesures. »

Les leaders technologiques prévoient un investissement prudent

Après l’hypercroissance de 2021 et 2022, le récent ralentissement et le resserrement monétaire agressif, les leaders du numérique restent optimistes quant à la croissance de 2024. Quarante-cinq pour cent (45 %) des dirigeants technologiques américains s’attendent à une augmentation de leurs budgets (presque identique à 44 % des dirigeants technologiques mondiaux qui disent la même chose) et près de la moitié (46 %) des dirigeants américains s’attendent à une augmentation de leurs effectifs, à l’instar de 50 % des dirigeants mondiaux disent la même chose.

Les évolutions salariales ont été impactées par le ralentissement économique et la forte inflation. Soixante-deux pour cent (62 %) des dirigeants technologiques déclarent que la hausse du coût de la vie rend les exigences salariales insoutenables. Environ la moitié déclarent que leur salaire est soit resté le même (42 %), soit diminué (7 %) d’une année sur l’autre. Vingt-neuf pour cent (29 %) ont reçu une augmentation de salaire de 5 %, et toute augmentation de salaire plus importante diminue considérablement par la suite.

Les mandats de retour au bureau entraînent une diminution du nombre de travailleuses technologiques

L’enquête a révélé que lorsqu’il y a un nombre élevé de jours obligatoires au bureau, moins de femmes choisissent de faire partie de l’équipe technique. Pour les entreprises sans jours de présence obligatoires, 28 % des nouvelles recrues technologiques mondiales au cours des deux dernières années sont des femmes. Ce chiffre tombe à 22 % dans les entreprises qui imposent cinq jours de présence au bureau.

Près de la moitié (48 %) des entreprises américaines interrogées nécessitent un certain temps au bureau. Le nombre de jours de présence au bureau le plus populaire est majoritairement de trois, avec 51 % fixant cette attente, contre 15 % exigeant cinq jours, 15 % exigeant deux jours, 11 % exigeant un jour et 9 % exigeant quatre jours.

En général, la représentation féminine dans les équipes techniques est restée la même d’une année sur l’autre, à l’échelle mondiale à 23 % et légèrement plus élevée aux États-Unis à 27 %. Les femmes occupant des postes de direction sont au point mort, se maintenant à 14 % d’une année sur l’autre dans le monde et chutant de 21 % à 20 % aux États-Unis depuis l’année dernière.

La pénurie de compétences s’atténue légèrement

Quarante-cinq pour cent (45 %) des dirigeants technologiques américains ont déclaré que la pénurie de compétences les empêchait de suivre le rythme du changement. Bien que ce chiffre soit en baisse par rapport aux 69 % de 2021 et aux 59 % de 2022, le chiffre de cette année est principalement dû au ralentissement du marché et à la réduction globale des embauches.

L’intelligence artificielle, l’architecture technique, le big data/analyse/ingénierie des données, l’architecture d’entreprise/solution et la gestion de projet sont les cinq compétences les plus demandées aux États-Unis. Les mêmes pénuries de compétences se retrouvent à l’échelle mondiale, à la seule exception que l’IA n’a pas réussi à prendre le dessus. les cinq compétences les plus recherchées au monde.

Ces dernières années, les compétences en cybersécurité ont occupé le top trois des compétences les plus rares, mais cette année, la demande a connu l’une des baisses les plus importantes. Aux États-Unis, le nombre de leaders technologiques qui peinent à trouver des talents en cybersécurité a fortement chuté, passant de 43 % à 18 %.

Un siège au conseil d’administration aide à surpasser la concurrence

Plus des deux tiers (68 %) des leaders technologiques mondiaux sont membres du conseil d’administration opérationnel/de l’équipe de direction, le niveau le plus élevé depuis 2017 (71 %).

Lorsque les leaders technologiques obtiennent une place au sommet, cela offre des avantages par rapport à la concurrence, notamment une augmentation de 20 % dans l’adoption de nouvelles technologies et un avantage de 24 % dans l’attraction et la rétention des talents.

