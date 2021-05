Seulement 12% des utilisateurs mondiaux d’iOS et 4% des utilisateurs américains ont autorisé le suivi des applications depuis le déploiement d’iOS 14.5

Personne n’a jamais douté que la nouvelle fonctionnalité de suivi anti-application (ATT) d’Apple, déployée avec iOS 14.5, aurait un impact majeur sur le fonctionnement de la publicité ciblée et, par conséquent, sur toute entreprise avec un modèle commercial construit autour d’elle. Comme Facebook et ses filiales, comme Instagram – certaines des parties les plus gravement touchées et naturellement parmi les plus bruyantes contre ATT.

Cependant, avoir le sentiment qu’un certain changement est important n’est pas la même chose que d’obtenir des données réelles sur son importance. Flurry Analytics, propriété de Verizon Media, intègre ses services d’analyse mobile dans plus d’un million d’applications mobiles et recueille des informations globales sur plus de 2 milliards d’appareils mobiles chaque mois. Selon les données de Flurry, environ 12% des utilisateurs mondiaux ont autorisé le suivi des applications pour les applications qui l’ont demandé sur leurs appareils après la mise à jour iOS 14.5. Et ce nombre n’est que de 4% aux États-Unis.





Taux d’activation quotidien de suivi anti-application

Juste pour clarifier, au cas où vous ne seriez pas familier avec le fonctionnement d’ATT, c’est essentiellement comme une fenêtre contextuelle d’autorisation que chaque application doit présenter à l’utilisateur avant de pouvoir accéder à son identifiant de suivi anonyme (en théorie) pour pouvoir pour l’associer à l’activité dans l’application, ainsi qu’à l’activité au sein d’autres applications et services. Si un utilisateur choisit de refuser le suivi, l’application en question ne peut pas «connaître» correctement l’utilisateur. C’est-à-dire les «connaître» au sens du ciblage publicitaire. La désactivation du suivi des applications ne désactive pas la capacité de Facebook ou Instagram ou de toute autre application à voir et potentiellement utiliser les données personnelles que vous avez partagées avec eux dans votre profil ou dans tout service d’authentification connecté. Cela signifie simplement que l’application particulière ne peut pas, par exemple, savoir que vous venez de passer les dernières heures à rechercher un nouveau chapeau en ligne, puis à vous présenter des publicités pour des chapeaux. Il convient également de noter que la désactivation du suivi des applications ne désactive pas les publicités. Ceux-ci seront toujours là, juste moins ciblés pour vous, personnellement.

Ce sont certainement des points qui méritent d’être clarifiés, même s’ils ne s’additionnent pas aussi clairement que Facebook voudrait que vous croyiez en sa campagne publicitaire destinée aux petites entreprises qui atteignent les utilisateurs via Facebook. Nous n’allons pas approfondir le débat plus large sur la publicité en ligne ciblée et la confidentialité. C’est un sujet qui mérite certainement d’être étudié, car il a de nombreuses facettes. Bien que le blocage pur et simple du suivi puisse sembler parfait pour les utilisateurs finaux en surface, cela pourrait rendre plus de quelques services en ligne non viables dans leur forme actuelle. Juste matière à réflexion. Flurry a également d’autres statistiques quelque peu liées à cela – le pourcentage d’utilisateurs d’iOS 14.5 qui ont pris le temps de définir leurs préférences de suivi d’application sur «Restreint» dans les paramètres. Ce sont 5% dans le monde et 3% aux États-Unis.







Anti-application de suivi des utilisateurs avec le paramètre « Restreint »

La source