Seulement 1 éco-guerrier sur 10 arrêté par les flics a été inculpé alors que les manifestations paralysent le pays

SEULEMENT un membre sur dix d’un groupe éco-anarchiste arrêté par des flics a été inculpé – malgré les manifestations qui paralysent de grandes parties du pays.

Le mouvement environnemental Extinction Rebellion donne même un guide sur son site Web sur la façon de gérer les arrestations et se vante que “la plupart des arrestations ne vont pas plus loin”, avec seulement “dix pour cent des personnes” détenues en raison de ses protestations devant les tribunaux.

Animal Rebellion verse du lait pour protester contre une succursale de Waitrose à Édimbourg

Manifestation de la rébellion Extinction devant Downing Street Crédit : PA

Les manifestants de Just Stop Oil jettent de la soupe sur les tournesols de Van Gough à la National Gallery

Le groupe a vu 700 arrestations au cours des six derniers mois et, depuis 2019, la facture de nettoyage de ses campagnes a coûté 60 millions de livres sterling à la police métropolitaine.

Pendant une semaine en avril, il a coûté à la police 10 millions de livres sterling pour faire face aux manifestations publiques, avec 16 000 agents nécessaires pour superviser les manifestations de Londres contre les combustibles fossiles, plus près de 2 millions de livres sterling en heures supplémentaires.

Les manifestations de six groupes principaux – Extinction Rebellion, Just Stop Oil, Animal Rebellion, Insulate Britain, Scientist Rebellion et Tire Extinguishers – ont conduit à 3 000 arrestations au cours des six derniers mois et à des millions de livres sterling en frais de police.

Hier soir, le député Iain Duncan Smith a critiqué les militants en disant: «Je ne crois pas seulement qu’ils mettent des vies en danger – ils ont mis des vies en danger.

« La loi doit être beaucoup, beaucoup plus stricte. Il faut des punitions sévères. Ils se font passer pour l’illusion qu’ils vont arrêter le changement climatique alors qu’en réalité ils ruinent des vies.

«Ils doivent être lourdement condamnés à une amende. . . ils doivent aller en prison. C’est la seule solution pour cela.

Just Stop Oil se vante de son manque de condamnations et les membres disent que les arrestations les encouragent à continuer. Au cours des six derniers mois, le groupe a manifesté presque tous les jours, entraînant 1 900 arrestations.

Les incidents ont inclus le blocage des routes et des ponts, empêchant les ambulances d’atteindre les hôpitaux, vandalisant les magasins, se collant aux routes et jetant de la soupe sur la peinture des tournesols de Van Gogh.

Le groupe – qui a bloqué hier des routes dans quatre sites londoniens et a également été accusé d’avoir «du sang sur les mains» après la mort de deux femmes sur une épaule dure à cause d’une de leurs manifestations – a manifesté presque tous les jours au cours des six derniers mois. .

Animal Rebellion, qui milite pour la justice animale et climatique, a organisé au moins 16 manifestations au cours des six derniers mois, entraînant 250 arrestations pour des crimes tels que le vol de lait et des dommages criminels.

John O’Connell, de l’Alliance des contribuables, a déclaré : « Les contribuables en ont assez de payer la facture. Alors que le droit de manifester est protégé à juste titre, certaines de ces cascades vont bien au-delà de la loi et coûtent des sommes colossales. La police doit maîtriser ces groupes et s’assurer que leurs activités restent conformes à la loi.

Iain Duncan Smith a ajouté: «Ce que le nouveau ministre de l’Intérieur doit faire, c’est monter la barre sur ces anarchistes.

“Leurs actions mettent la police à rude épreuve, mais à quoi bon les arrêter si rien ne se passe?”