Moscou est loin derrière le gouvernement américain, l’inflation, l’économie et l’immigration parmi les principales préoccupations, selon une nouvelle enquête

Moins de 1% des Américains ont classé la Russie comme le principal problème auquel les États-Unis seront confrontés au cours du second semestre 2022, selon un sondage Gallup publié mardi. Au lieu de cela, l’enquête a révélé que le principal problème pour la plupart des répondants est le propre gouvernement de la nation.

En moyenne, 19 % des répondants tout au long de 2022 ont évalué “gouvernement» comme le «problème le plus important,” suivie par “inflation» (16%) et «l’économie» (12 %).

Le pourcentage d’Américains considérant la Russie comme le principal problème auquel le pays est confronté est passé de 2% à 9% de février à mars après le lancement de l’opération militaire de Moscou en Ukraine, mais ce chiffre était retombé à 5% en avril, et il a est resté à 1 % ou moins au cours des cinq derniers mois, alors même que Washington a injecté des dizaines de milliards de dollars dans l’aide militaire à Kiev.

Lire la suite Le soutien à l’Ukraine diminue aux États-Unis – sondage

Le gouvernement américain a dominé le « Gallup »problème le plus important» sondage pendant la majeure partie de la dernière décennie, n’ayant été que brièvement délogé en 2020 pour la pandémie de Covid-19. La maladie a regagné une partie de l’attention du public début 2022, ayant été mentionnée par 20% des personnes interrogées en janvier. Cependant, en moyenne, il n’a pas réussi à surpasser les leaders à Washington et n’a pas dépassé 1% depuis plus de six mois, le laissant à la sixième place dans la liste globale des problèmes de l’année – derrière l’immigration et “unifier le pays.”

Les Américains sont dans l’ensemble moins satisfaits de la direction prise par leur pays qu’ils ne l’ont été depuis 2011, avec seulement 18 % se disant optimistes quant à la direction que prennent les choses. Ce n’est que la quatrième fois depuis 1979 que la satisfaction nationale passe sous la barre des 20 %. Selon Gallup, la baisse de cette année a été largement due à une baisse de 14 points des perspectives chez les démocrates, dont seulement 31% voient désormais la trajectoire du pays de manière positive.

Les perspectives des républicains, déjà sombres après l’investiture du président Joe Biden l’année dernière, se sont encore dégradées – seulement 4% voient maintenant un avenir positif pour les États-Unis. Ceux qui ne soutiennent aucun des deux partis ont également vu leur optimisme chuter au point que seuls 19% sont désormais satisfaits de la direction du pays.

Malgré ces sombres perspectives parmi l’électorat, les élections de mi-mandat du mois dernier n’ont pas donné aux républicains le contrôle du Congrès, bien que le parti ait remporté la majorité à la Chambre des représentants. Les cotes d’approbation de Biden sont restées à 40% ce mois-ci.