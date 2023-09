Seulement 1 280 humains reproducteurs parcouraient autrefois la Terre, selon une étude génétique

L’humanité a lutté pour survivre pendant une période de 100 000 ans au début du Pléistocène, selon des chercheurs qui ont utilisé un modèle informatique pour découvrir un grave goulot d’étranglement démographique dans le passé ancien de notre espèce.

Le goulot d’étranglement s’est produit entre 813 000 et 930 000 ans et a réduit une espèce humaine ancestrale à moins de 1 300 individus reproducteurs. Le problème a persisté pendant 117 000 ans et correspond à un écart chronologique dans les archives de fossiles humains d’Afrique et d’Eurasie au cours de cette période. Les recherches de l’équipe sur le goulot d’étranglement ont été publié aujourd’hui dans Science.

Goulots d’étranglement démographiques sont des événements au cours desquels la population totale d’une espèce est sévèrement réduite, ce qui entraîne une réduction globale de la diversité génétique de l’espèce. La perte de diversité génétique peut entraîner les populations deviennent en moins bonne santé. Les bioingénieurs peuvent désormais synthétiser la diversité génétique des populations animales grâce au clonage et à l’édition génétique.

Mais les goulets d’étranglement démographiques ne menacent pas toujours les populations. kākāpō incapable de voler et sexuellement incompétent de la Nouvelle-Zélande ou du vaquita en danger critique d’extinction le marsouin, dont les principales menaces sont celles introduites par l’homme et l’humanité elle-même, plutôt que de petits pools génétiques. Il semble maintenant qu’une espèce humaine ancestrale ait pu être menacée par un abattage similaire de la population.

La récente équipe de chercheurs a développé un outil appelé processus de coalescence rapide en temps infinitésimal (FitCoal) pour analyser 3 154 génomes actuels de 10 populations africaines et 40 populations non africaines. Les chercheurs ont trouvé des preuves d’un « grave goulot d’étranglement démographique » dans chacune des 10 populations africaines qui « ont amené la population humaine ancestrale au bord de l’extinction », comme l’écrivent les scientifiques dans leur article. L’équipe avance que le goulot d’étranglement pourrait être dû aux changements climatiques.

Nick Ashton, archéologue au British Museum, et Chris Stringer, paléoanthropologue au Natural History Museum de Londres, ont commenté l’étude dans un Points de vue article publié parallèlement à la nouvelle recherche.

« Quelle que soit la cause du goulot d’étranglement proposé, ses effets sur les populations humaines en dehors du territoire pourraient avoir été limités. H. sapiens lignée, ou ses effets ont été de courte durée », ont écrit Ashton et Stringer. « Cela implique également qu’il est peu probable que la cause du goulot d’étranglement soit un événement environnemental majeur, tel qu’un refroidissement global sévère, car cela aurait dû avoir un impact de grande envergure. »

« Néanmoins », ont ajouté Ashton et Stringer, « l’étude provocatrice de Hu et coll. met en lumière la vulnérabilité des premières populations humaines, ce qui implique que notre lignée évolutive a été presque éradiquée.

Homo sapiens (notre espèce) n’apparaît dans les archives fossiles qu’il y a environ 300 000 ans, ce qui signifie que le goulot d’étranglement modélisé de la population aurait affecté nos ancêtres. « Les chercheurs soulignent que les fossiles de Homo heidelbergensis sont parmi les rares d’Afrique qui remontent à la période du goulot d’étranglement, qui s’est étendue il y a 950 000 à 650 000 ans. L’équipe va jusqu’à suggérer que le goulot d’étranglement « marque peut-être un événement de spéciation conduisant à l’émergence du [last common ancestor] partagé par les Dénisoviens, les Néandertaliens et les humains modernes.

Stringer et Ashton notent que certaines études suggèrent que le dernier ancêtre commun était antérieur, mais dans tous les cas, si le goulot d’étranglement se produisait avec la gravité modélisée par l’équipe, il aurait pu avoir des effets significatifs sur la spéciation des hominines.

La modélisation génétique devient un outil de plus en plus utile pour comprendre comment les anciennes populations humaines se sont dispersées à travers le monde et se sont mélangées à d’autres populations, y compris d’autres espèces d’hominidés.

Population goulots d’étranglement dans un passé plus récent ont donné des indications sur l’impact des changements climatiques sur les communautés locales, par exemple. L’étude de l’ADN ancien parallèlement à l’ADN des groupes modernes pourrait clarifier la prolifération de l’humanité à travers le monde.

