Seule une prononciation erronée du mot Haïti « sans idée » est acceptable

Pouah ! Comme si !

Ce soir La semaine dernière ce soir avec John Oliverl’animateur comique a abordé l’un des principaux sujets de discussion issus du débat présidentiel qui s’est tenu plus tôt ce mois-ci : celui de la répétition par le ticket républicain d’un sifflet raciste sans fondement concernant la communauté d’immigrants haïtiens à Springfield, dans l’Ohio.

Oliver a commencé le segment en diffusant le clip très commenté et diffusé de Donald Trump, dans lequel il prétendait à tort que les Haïtiens mangeaient des animaux de compagnie, une idée que son colistier JD Vance avait fait circuler (et depuis abandonnée) et qui provenait de groupes néonazis.

Dans une vidéo montrant Vance discutant pour la première fois de la théorie du complot discréditée, on voit le candidat à la vice-présidence prononcer à tort le nom de la nation caribéenne comme « Haïti ».

Sans perdre une seconde, l’animateur du talk-show a plaisanté : « Tout d’abord, il n’y a qu’une seule mauvaise prononciation liée à Haïti que nous reconnaissons dans cette maison, et c’est Alicia Silverstone dans Désemparés, livrant la ligne emblématique: « Et donc si le gouvernement pouvait simplement se mettre au travail et réorganiser certaines choses, nous pourrions certainement faire la fête avec les Haïtiens. »

Oliver fait bien sûr référence au film pour adolescents classique des années 90, inspiré de Jane Austen. Emmadans lequel Silverstone joue le rôle de Cher Horowitz, une lycéenne qui a l’étoffe d’une mondaine, alors qu’elle utilise ses prouesses d’entremetteuse pour courtiser la nouvelle fille de la ville (Brittany Murphy) dans son équipe populaire, à des fins désastreuses.

Dans une interview de 2022 avec Looper, l’actrice confirmé une affirmation de longue date selon laquelle elle ne savait pas, en fait, comment prononcer le mot « Haïtiens ». La cinéaste Amy Heckerling a empêché le superviseur du scénario du film de se précipiter pour corriger Silverstone, choisissant de conserver cette prise dans le montage final.

« Elle m’a dit : ‘Stop’, et elle n’a laissé personne s’approcher de moi parce qu’elle aimait que je le dise de travers. »