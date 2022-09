Seule ma dure politique d’immigration au Rwanda sauvera des vies dans la Manche, déclare Priti Patel alors qu’elle quitte son poste de ministre de l’Intérieur

PRITI Patel a déclaré hier soir que seule sa politique rwandaise dure sauverait des vies dans la Manche – dans sa dernière photo en tant que ministre de l’Intérieur.

Sa réclamation est intervenue après que 25 petits bateaux, transportant au moins 1 160 personnes, ont débarqué au Royaume-Uni dimanche.

Hier soir, Priti Patel a déclaré que seule sa politique rwandaise dure sauverait des vies dans la Manche – dans sa photo d’adieu en tant que ministre de l’Intérieur Crédit : PA

Sa réclamation est intervenue après que 25 petits bateaux, transportant au moins 1 160 personnes, ont débarqué au Royaume-Uni dimanche Crédit : PA

Confirmant qu’elle ne servirait pas sous la nouvelle Première ministre Liz Truss, elle a riposté aux avocats et aux militants de gauche déterminés à démolir sa politique phare devant les tribunaux.

Dans un avertissement adressé à Mme Truss, elle a insisté sur le fait qu’elle devait soutenir tous les aspects de sa répression de la migration ou risquer de permettre aux traversées périlleuses de se poursuivre.

Le record de 27 140 migrants de l’année dernière devrait être battu dans les prochains jours, et d’autres arriveront à Douvres hier.

Un bateau à Folkestone a dû faire un “débarquement incontrôlé” car les autorités étaient trop débordées pour l’accompagner jusqu’au rivage.

Les débarquements se sont poursuivis alors qu’une affaire devant la Haute Cour concernant l’envoi d’arrivées illégales dans la nation africaine a débuté hier.

Mme Patel, appelée à être remplacée par Suella Braverman, a déclaré: “Si nous ne brisons pas le modèle commercial des passeurs, il y aura plus de morts.”

Elle a salué le Rwanda comme un pays “incroyable et progressiste”.

Pendant ce temps, des dizaines de manifestants, dont l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn, se sont rassemblés devant la Cour royale de justice pour une manifestation bruyante avant l’audience d’hier.

Des avocats qui se battent pour le compte du Syndicat des services publics et commerciaux, Care4Calais et Detention Action ont déclaré que le Rwanda était un État autoritaire qui torturait et assassinait des opposants.

Les avocats du gouvernement diront que la politique est parfaitement légale et que le Rwanda est un pays sûr. Les vols ont été cloués au sol en juin.