Seule la star de Mental Mickey de Fools And Horses révèle qu’il a quitté la célébrité pour travailler dans une maison de retraite

La star de ONLY Fools and Horses, Daniel Peacock, a déclaré qu’il échangeait sa carrière à l’écran pour travailler dans une maison de retraite.

Daniel, 64 ans, est un visage bien connu sur les écrans et il est peut-être mieux connu pour son rôle de Mental Mickey dans la sitcom de la BBC Only Fools.

Bbc

Daniel Peacock a joué le rôle de Mental Mickey dans Only Fools and Horses[/caption]

BPM

Daniel a commencé sa carrière dans les soins après que son père soit entré dans une maison de retraite avec la maladie d’Alzheimer[/caption]

Il a également joué dans divers autres films et émissions, notamment Cavegirl, Ghandi et The Comic Strip.

Mais malgré plus de quatre décennies à travailler à la télévision, la star a troqué le petit écran pour s’occuper des autres.

Il y a environ trois ans, Daniel s’est retrouvé désemparé après avoir terminé l’écriture de la deuxième série de sa comédie télévisée Marley’s Ghosts.

En savoir plus sur Daniel Peacock TEL PÈRE TEL FILS Voici tout ce que vous devez savoir sur Daniel, le fils de Trevor Peacock BEAU JUBBLE Jag E-Type qui est apparu dans le légendaire épisode Only Fools and Horses à vendre

Son père, Trevor Peacock, qui a également travaillé comme acteur, a emménagé dans une résidence à la suite de sa bataille contre la maladie d’Alzheimer, et Daniel s’est donc occupé de lui.

Visiblement passionné par le soin des autres, il décide alors de décrocher un emploi à Hastings Court où il commence à organiser des activités pour les résidents.

Daniel a expliqué dans une interview: “Parce que mon père avait été dans une maison de retraite, tragiquement, avec la plus terrible maladie d’Alzheimer, c’était la première fois que je me trouvais face à face avec cette terrible maladie et je n’étais pas trop impressionné par les soins. domicile.

“Alors, quand je suis arrivé ici à Hastings Court, c’était comme un hôtel très impressionnant.”

Il a continué à dire à MyLondon: “Mon père est mort de cette horrible maladie mais travailler ici a fait de moi une meilleure personne.”

Dans ses fonctions à Hastings Court, l’acteur aime divertir ceux dont il s’occupe.





Il aime aussi passer du temps à faire connaissance avec les résidents et les emmener déjeuner.

Daniel a emmené une dame nommée Joan pour un repas avec sa famille après qu’elle n’a pas pu voir ses propres parents parce qu’ils étaient en vacances, et il “ne voulait pas voir Joanie bouleversée”.

La star a également mis en place de manière impressionnante un café de la mémoire où les membres de la famille peuvent se rendre pour discuter de leurs émotions.

Daniel a maintenant été nominé pour un National Care Award 2022.

BPM

L’acteur et écrivain britannique Daniel Peacock pose pour des photos avec Joan Short à Hastings Court Care Home à Hastings, en Grande-Bretagne, le 28 octobre 2022. Facundo Arrizabalaga/MyLondon[/caption]