Seule la star de Fools & Horses Nicholas Lyndhurst « sera dans la nouvelle série de Frasier » dans le premier rôle depuis la mort de son fils âgé de 19 ans

Nicholas Lyndhurst de ONLY Fools and Horses jouera dans la nouvelle série de Frasier pour le premier rôle depuis la mort de son fils.

L’acteur primé, âgé de 61 ans, devrait jouer le professeur d’université espiègle et alcoolisé Alan Cornwall dans la suite de la sitcom.

Instagram

Nicholas Lyndhurst avec sa femme Lucy et leur défunt fils Archie[/caption] Alamy

Nicholas, à droite, dans Only Fools and Horses avec Lennard Pearce et David Jason[/caption]

Et il retrouvera l’acteur du Dr Frasier Crane Kelsey Grammer, 67 ans, pour le spectacle après avoir joué ensemble dans une pièce de théâtre.

C’est le premier rôle de Lyndhurst depuis que son fils Archie est décédé à l’âge de 19 ans en septembre 2020 d’une hémorragie cérébrale.

L’acteur de CBBC a été découvert dans sa maison familiale à Fulham, dans l’ouest de Londres.

Il avait brièvement joué aux côtés de son père dans la sitcom So Awkward.

Lyndhurst a dit de lui-même et de la mère d’Archie après sa mort: “Lucy et moi sommes complètement affligés.”

Et la co-star et ami proche de Only Fools, Sir David Jason, le réconfortait dans les semaines qui ont suivi l’incident tragique.

En janvier dernier, il a été contraint de nier qu’il avait complètement cessé d’agir.

Lyndhurst a joué Rodney Trotter – le demi-frère cadet de Del Boy – pour sept séries et 15 spéciales dans Only Fools and Horses.

La logline de la série de suites Frasier déclare: «Frasier est parti dans une ville différente avec de nouveaux défis à relever, de nouvelles relations à forger et un vieux rêve ou deux à réaliser enfin.

“Frasier est rentré dans le bâtiment !”

Plus grand que nature, Alan aurait un intellect comparable à celui de Frasier, mais l’utilise rarement, rapporte Variety.

Frasier devrait l’aider à trouver “une partie de la direction qui lui manquait dans sa propre vie” grâce à des conseils réfléchis.

Lyndhurst est surtout connu pour ses rôles dans des sitcoms, notamment Only Fools and Horses et Goodnight Sweetheart.

Seuls Fools and Horses lui ont valu des nominations aux British Academy Television Awards, aux British Comedy Awards et aux National Television Awards.

Goodnight Sweetheart lui a valu deux prix de la télévision nationale pour l’interprète de comédie le plus populaire en 1998 et 1999.

Il est le premier acteur révélé à rejoindre le redémarrage de Frasier.

Il reviendra à l’écran sur Paramount Plus après ses 11 saisons diffusées entre 1994 et 2004.

On pense que le tournage a commencé l’année dernière, mais on ne sait pas quand il sera diffusé.