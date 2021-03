Eva Mottley est apparue dans Only Fools and Horses et était apparemment prête à rejoindre le casting des habitués de la sitcom de la BBC.

L’actrice de 31 ans a été initiée à la comédie dans un épisode dans lequel Denzil (joué par Paul Barber) appelle Del Boy (David Jason), Rodney (Nicholas Lyndhurst) et Grandad (Buster Merryfield) pour peindre son appartement.

Pendant « Who’s a Pretty Boy? », Eva a joué Corinne, qui était la femme de Denzil à l’époque et elle n’a fait aucun prisonnier, avec une langue enflammée et une position de confrontation.

Le personnage n’était pas trop amoureux des Trotters arrivant pour faire la peinture et la décoration, disant à propos de Del: « Qu’est-ce qu’il fait chez moi. »

Dans l’épisode, Del remplace le canari déjà mort de Corinne par celui qu’ils achètent dans une animalerie, pensant à tort que les vapeurs de peinture avaient mis un terme prématuré à la vie de l’oiseau.







(Image: Popperfoto via Getty Images)



Comme toujours, la blague était sur Del, comme quand Corrine est revenue pour retrouver son oiseau de compagnie vivant, elle s’est exclamée: « Quand je me suis réveillée ce matin, il était mort! »

Malheureusement, malgré l’idée qu’elle pourrait figurer plus loin dans la sitcom, ce sont les derniers mots qu’Eva a prononcés dans l’émission.

Eva aurait eu de graves dettes en raison de sa consommation de drogue et d’alcool.

Le jour de la Saint-Valentin en 1985, Eva s’est suicidée à seulement 31 ans, son corps étant retrouvé dans son appartement de Maida Vale, dans l’ouest de Londres.







(Image: Getty Images)



Elle avait eu une vie mouvementée et aurait eu une liaison avec le légendaire chanteur David Bowie pendant deux ans.

On a dit qu’Eva était une actrice talentueuse et qu’elle a joué dans le drame de Steve McQueen en 1983, Widows.

Ce n’était cependant pas un décor de film heureux et Eva a quitté la production prématurément après avoir été accusée d’abus racial pendant le tournage.

Eva avait des liens étroits avec la Barbade, son grand-père, Ernest Mottley, étant le premier maire de Bridgetown – la capitale de l’île.

Sa cousine Mia Mottley est allée encore plus loin dans la politique, en étant élue Premier ministre de la Barbade en 2018, poste qu’elle occupe toujours aujourd’hui.

* Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un e-mail aux Samaritains à [email protected]

