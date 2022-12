Seule la pierre tombale de la légende de Fools and Horses’ Boycie contient une référence hilarante à la sitcom

SEULE légende de Fools and Horses, John Challis, a une brillante référence à la sitcom sur sa pierre tombale, a révélé sa femme.

L’acteur, qui incarnait le concessionnaire de voitures glissantes Boycie dans la sitcom, est décédé l’année dernière à l’âge de 79 ans.

Twitter/BeingBoycie

Sa femme Carol a montré à ses abonnés l’élégante pierre tombale qu’elle a fait installer sur la tombe de l’acteur très apprécié cette semaine.

On y lit : « John Challis – acteur – 1942-2021 » puis, en bas, les mots : « I am here ».

La ligne provient d’un épisode préféré des fans de Only Fools and Horses, qui a été écrit par la légende de la sitcom John Sullivan.

Il est venu dans une scène où la psychique Elsie Partridge tient une séance qui comprend Del, Rodney et Boycie.

Elle entre en contact avec un homme mystérieux, en disant : « Il souhaite parler à quelqu’un qui s’appelle Audrey… non, Aubrey.

Il y a un silence alors que tout le monde a l’air déconcerté – avant que Boycie, avec un timing parfait, ne crie: “Je suis là.”

Il explique que c’est son deuxième prénom, avant que Trigger ne se tourne vers lui et dise : “Tu n’as jamais dit que tu t’appelais Aubrey.”

Il répond : “Tu ne le ferais pas non plus si tu t’appelais Aubrey.”

Seuls les fans de Fools and Horses ont été ravis du choix de la citation pour la pierre tombale de John.

L’un d’eux a écrit après que Carol en ait tweeté une photo sur Twitter : « Un excellent choix d’épitaphe.

« Espérons que les générations futures comprendront sa signification et la trouveront aussi amusante et appropriée que nous. Repose en paix Jean.”

L’acteur a joué Boycie dans Only Fools and Horses de 1981 à 2003, ainsi que dans le spin-off du personnage The Green Green Grass.

Sa mort a été annoncée en septembre de l’année dernière, avec une déclaration publiée par sa famille.

Il disait: «Notre cher ami et le vôtre, John Challis, est décédé paisiblement dans son sommeil, après une longue bataille contre le cancer.

“Il sera toujours aimé pour être Boycie et laisse un grand héritage de travail qui continuera d’apporter du plaisir et des sourires pendant de nombreuses années à venir.”

Bbc

John est apparu dans Only Fools and Horses en tant que Boycie à partir de 1981[/caption]

Bbc