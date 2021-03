Les fans de TELLY connaîtront Sue Holderness pour ses années passées à jouer Marlene, l’épouse de Boycie, qui souffre depuis longtemps dans Only Fools And Horses.

Mais dans son prochain rôle, l’actrice chevronnée poursuivra un intérêt amoureux très différent – Billy Mitchell d’EastEnders.

On me dit que Sue a signé pour le feuilleton BBC1 pour jouer le rôle d’Estelle, qui arrive à Walford pour superviser une séance photo avec la fille de Billy, Janet.

Son attention se tourne bientôt vers Billy, mais il est clair dès le départ que tout le monde n’est pas aussi intéressé par Estelle que Billy semble l’être.

Sue, qui a joué Marlene Boyce dans Only Fools de 1985 à 2003, puis dans l’émission dérivée de la sitcom The Green Green Grass de 2005 à 2009, s’est inscrite pour un court séjour à Albert Square et apparaîtra à l’écran dès comme le mois prochain.

Parlant du tournage de son nouveau rôle, Sue a déclaré: «Après plus de 50 ans dans l’entreprise, c’était la première fois que je travaillais sur un feuilleton et j’ai adoré toute l’expérience.

«J’étais absolument ravi d’avoir eu la chance de visiter Walford.

«C’était très surréaliste de faire un saut dans le magasin de poisson et de frites, le Ruby’s Club, le Queen Vic, et de se promener autour d’Albert Square.

«J’étais juste ridiculement excité à propos de tout ça.

Depuis qu’elle est mariée à Aubrey Boyce, jouée par son collègue vétéran John Challis, Sue s’est tenue occupée dans les mondes de la télévision et de la scène.

Il y a près de dix ans, elle a profité d’un tour sur la victime de BBC1 et est apparue l’année dernière dans un autre drame médical, Holby City.

Depuis 2018, elle joue Mme Rossi dans la sitcom Still Open All Hours, aux côtés de la légende de Only Fools ‘Del Boy, Sir David Jason.

Tous les adders pour Claire

ELLE a succédé à la star hollywoodienne Keira Knightley en tant que chef de file dans The Essex Serpent – il n’est donc pas surprenant que Claire Danes souriait pendant le tournage.

L’actrice de Homeland a été repérée dans les parures victoriennes pour le nouveau drame d’époque en six épisodes.

Elle portait une longue robe grise avec un manteau assorti et avait les cheveux attachés avec un ruban violet pour le tournage à Maldon, Essex.

Les cheveux de Claire étaient certainement meilleurs que les coiffures et les perruques sauvages douteuses que son personnage d’agent de la CIA, Carrie, arborait dans Homeland.

Le Serpent d’Essex suit Cora, jouée par Claire, qui déménage dans un petit village après avoir quitté un mariage abusif.

Knightley a abandonné ses études en octobre, invoquant des «raisons familiales».

Le programme sera diffusé sur Apple TV +.

Jed: 100 d’entre nous savent qui est ‘H’

J’aurais pensé que le secret le mieux gardé de la télévision n’était connu que de quelques privilégiés, mais le créateur de Line Of Duty, Jed Mercurio, affirme que plus de 100 personnes détiennent la clé de l’identité de «H».

L’écrivain dit que l’équipe du drame policier de la BBC – maintenant sur sa sixième série – a tous accepté de ne rien dire à une âme.

Interrogé sur l’identité du flic corrompu, Jed a déclaré au Radio Times: «Je dirais au moins 100. C’est évidemment quelque chose qui se passe dans l’émission, où nous en parlons très ouvertement.

«Nous sommes tous très doués pour le garder sous notre chapeau.

«C’est génial qu’il y ait tellement d’attention autour de ça.

«Nous sommes tous incroyablement flattés et ravis de la réponse. Nous parlons socialement et professionnellement tout le temps.

«Tout le monde s’inscrit pour le garder sous son chapeau.»

Les téléspectateurs ont appris dans la cinquième série que H était en fait quatre fonctionnaires courbés, dont Matthew Cottan, Derek Hilton et l’avocat principal Gill Biggeloe.

Avec autant d’équipage sachant qui est le quatrième H, je suis surpris de ne pas savoir aussi.

Animez JJ sur l’argent

JJ Chalmers troque la salle de bal Strictly pour un atelier dans un nouveau rôle d’accueil.

L’ancien Royal Marine, qui a atteint les quarts de finale du concours de danse BBC1 l’année dernière, rejoindra l’émission de jour Money For Nothing à son retour sur BBC1 ce printemps.

JJ se passionne pour la fabrication et la réparation depuis son plus jeune âge et adore utiliser ses compétences pour donner une seconde chance aux objets anciens ou endommagés.

Il a enseigné des compétences en artisanat, en design et en technologie à des élèves du secondaire avant de rejoindre les Royal Marines.

Il a déclaré: «Je suis rarement plus heureux que lorsque je me salis les mains dans mon atelier, et je suis donc ravi de rejoindre l’équipe de Money For Nothing.»

Les téléspectateurs d’EastEnders en larmes alors que Jean Slater révèle qu’elle est en train de mourir d’un cancer alors qu’elle supplie Ruby de sauver Stacey

