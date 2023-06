Seule la légende de Fools and Horses, Sir David Jason, recevra une nouvelle émission télévisée à 83 ans

La légende de ONLY Fools and Horses, Sir David Jason, devient animatrice de télévision – à 83 ans.

Après avoir débuté dans des sitcoms puis progressé vers des drames sérieux, il est maintenant aligné pour co-présenter la série BBC2 Touring Toolshed avec son nouveau meilleur ami Jay Blades.

Fourni

Getty

Le couple a filmé dans des endroits du Royaume-Uni, invitant des invités à l’intérieur de leur cabane de télévision spécialement conçue pour montrer les entreprises qu’ils poursuivent comme passe-temps.

La cabane porte la marque « Jay and David’s Touring Toolshed » – et, une fois les visiteurs arrivés, le duo offrira même des conseils sur la façon de bricoler leurs projets favoris.

Une source télévisée a déclaré: « Jay n’arrive pas à croire qu’il fait une émission avec son vrai héros. »

Sir David a ajouté : « C’est formidable d’être de retour sur les écrans de télévision du pays pour faire quelque chose de totalement différent.

« J’ai joué beaucoup de rôles à mon époque, mais être moi-même, montrer ma passion créative et aider les personnes merveilleuses que nous rencontrons en cours de route à résoudre leurs problèmes de chef-d’œuvre mécanique est très gratifiant.

« J’ai vraiment apprécié d’être sur la route avec Jay où nous avons noué une grande amitié et nous nous sommes beaucoup amusés, ce que j’espère que les téléspectateurs apprécieront de regarder quand il sera diffusé. »

La star de Del Boy, Sir David, a déjà filmé des documentaires « charmants et juteux » sur la bataille d’Angleterre et les innovations britanniques, mais il n’a jamais co-animé une série de ce type.

L’acteur vétéran est un si grand ami de Jay qu’il était là lorsque le favori de The Repair Shop est devenu le premier chancelier de la Buckinghamshire New University, et a également filmé un segment lorsque son ami était dans le spécial Strictly Christmas, dans lequel il a dansé sur le Only Thème des imbéciles.

Touring Toolshed est réalisé par la société de production de Jay et voit le public exposer des inventions artisanales, achevées ou en cours d’élaboration.

La série, qui compte 15 épisodes et devrait être diffusée l’année prochaine, vise à célébrer « les bricoleurs et artisans amateurs débordant d’inspiration de tous les aspects du monde de l’artisanat ».

Jay n’obtiendra pas un travail plus « confortable ».

RED Dwarf a fait son retour à la BBC, avec tous les épisodes désormais disponibles en streaming sur iPlayer. Les téléchargements incluent la série classique de l’émission, ainsi que le renouveau 2016/2017 acclamé et le long métrage spécial The Promised Land.

LES NOUVEAUX RE-LEES DE LA BBC

La BBC a confirmé mon histoire selon laquelle les mémoires de Paris Lees, What It Feels Like For A Girl, seront transformées en drame.

La série en huit parties sur BBC Three raconte l’histoire de Byron, un jeune LGBT de la classe ouvrière qui est en pré-transition et cherche sa place dans le monde.

Caractéristiques de Rex

Il raconte les jeunes années de l’auteur Paris dans une « rotation sauvage et anarchique d’un drame de passage à l’âge adulte ».

Elle a dit à propos du projet « profondément personnel »: « Je suis excitée – hystérique – mais surtout je m’amuse tellement. »

Les fans peuvent faire face à une attente pour la sortie de l’émission.

Un initié m’a déjà dit: « La forme et le style de la série sont encore en cours d’élaboration et on ne sait pas qui jouera Byron.

« Le tournage ne commencera que plus tard cette année, ce qui signifie qu’il ne sera probablement pas diffusé avant 2024. »

PREMIÈRE CLASSE DE TOBY

Les héros ne portent pas tous des capes. Certains portent des vestes de cire – comme le prouve Toby Jones en jouant l’homme qui a pris le puissant bureau de poste après que des centaines de ses collègues ont été accusés à tort de vol, de fraude et de fausse comptabilité.

Ces clichés exclusifs de l’ensemble du nouveau drame d’ITV1 Bates Vs The Post Office montrent l’acteur jouant le rôle principal d’Alan Bates, qui s’est battu pour corriger l’une des grandes erreurs judiciaires après qu’un système informatique défectueux ait vu la poursuite de 736 sous-postmasters et postières.

Fourni

Pennsylvanie

Le drame, qui met également en vedette Monica Dolan et Julie Hesmondhalgh de Corrie, montre comment les militants de la Justice For Subpostmasters Alliance se sont réunis pour prouver qu’ils n’étaient pas des criminels mais des victimes.

Alors que la poste les poursuivait, ils ont perdu leurs moyens de subsistance, leurs maisons et leurs économies.

Plusieurs sont allés en prison et ont été ostracisés par leurs communautés.

L’action de groupe Bates vs Post Office est devenue un cas test qui a permis à ces victimes d’obtenir enfin une sorte de justice pour tous les chagrins et traumatismes qu’elles ont subis.

LA LIBERTÉ DE LA STATUE D’EAMONN

EAMONN Holmes a fait couler son chien de sauvetage bien-aimé Maggie en bronze.

L’animatrice de télévision et sa femme Ruth Langsford partagent leur maison avec le cabot de 14 ans.

Getty

Mais à mesure que leur animal de compagnie vieillit, Eamonn s’est occupé de se préparer à l’inévitable en s’assurant que les dernières années de Maggie soient aussi confortables que possible.

En plus de rendre visite à un médium pour en savoir plus sur ses besoins – comme son désir de se blottir contre ses lèvres – il a également rendu visite à un artiste pour que le chien soit commémoré par une statue.

Il a dit au Oh My Dog! podcast : « J’ai dit : « Ruthie, elle s’entend bien et je pense que nous devrions nous renseigner auprès du taxidermiste pour voir si nous pouvons la faire bourrer. »

«Elle m’a appelé malade dans la tête. C’était donc exclu !

« Un jour, je me promenais dans cette réunion de course et il y avait cette exposition d’une femme qui avait toutes ces peintures et sculptures d’animaux.

« J’ai pensé, je n’allais pas demander à Ruth à ce sujet car ce serait un non catégorique – donc en gros, elle a créé une statue en bronze du chien. C’est le meilleur argent que j’aie jamais dépensé.

L’IMAGE EFFRAYANTE DU MIROIR

Les téléspectateurs de BLACK Mirror ont désespérément vérifié leurs termes et conditions Netflix après avoir écouté le dernier épisode, Joan Is Awful.

Joan, interprétée par Annie Murphy, est une cadre technique moyenne, mais sa vie quotidienne est bouleversée lorsqu’elle découvre que c’est le centre d’un nouveau drame mondial qui la voit interprétée par Salma Hayek.

Alamy

Alors qu’elle essaie d’arrêter la production, elle se rend compte qu’elle a déjà accepté par accident – en acceptant les termes et conditions du site sans les lire.

Depuis la sortie de la sixième saison de la série de science-fiction, les recherches Google sur les conditions générales de Netflix ont presque sextuplé.

Il est sûr de dire que le streamer ne dramatisera pas la vie moyenne de si tôt.