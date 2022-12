Seule la légende de Fools And Horses, David Jason, révèle qu’il s’est éloigné de sa co-star majeure

La star de ONLY Fools and Horses, Sir David Jason, a fait part de son regret de s’être éloigné de sa co-vedette Nicholas Lyndhurst.

Le couple a joué les frères Del Boy et Rodney dans la sitcom classique de la BBC.

Mais Sir David, 82 ans, a révélé que son vieil ami Lyndhurst, 61 ans, dont le fils adolescent est décédé il y a deux ans, a rarement été en contact récemment.

Il a déclaré au Radio Times: «Il est beaucoup plus, comment puis-je dire, autonome, peut-être, qu’il ne l’était auparavant. Donc, malheureusement, nous ne nous voyons pas autant que je le voudrais. Mais c’est comme ça que les choses se passent parfois. »

Parlant de la proximité du casting de Only Fools and Horses, Sir David a ajouté: «Ça me manque terriblement. Ce n’était pas comme aller travailler; il allait s’amuser avec vos potes. On s’aimait. »

Il n’a pas tardé à offrir son soutien à Lyndhurst et à sa femme Lucy après que leur fils acteur Archie, 19 ans, est décédé dans son sommeil en 2020 d’une hémorragie cérébrale causée par une leucémie lymphoblastique aiguë.

Lyndhurst a déjà raconté à quel point il avait du mal à regarder les rediffusions de Only Fools and Horses après la mort de co-stars, dont Roger Lloyd-Pack, qui jouait Trigger.

Il a déclaré : « Je ne veux pas voir des amis qui ne sont plus avec nous à l’écran.

« Nous avions l’habitude de les surprendre lors de leurs anniversaires. . . enroulez-les. Nous avions l’habitude de nous taquiner. C’était une famille. »