Seule la Chine peut arrêter la guerre entre l’Iran et le Pakistan

La frappe aérienne de représailles lancée jeudi par le Pakistan contre l’Iran, qui fait craindre un conflit plus large, n’aurait certainement pas pu avoir lieu sans le consentement de la Chine. Et seule la Chine peut désamorcer efficacement les tensions entre les deux États voisins.

Le Pakistan a riposté après 24 heures à une frappe aérienne iranienne dans sa province du sud-ouest du Baloutchistan, qui aurait touché une base terroriste présumée dans la province iranienne du Sistan-Baloutchistan. Aujourd’hui, après les attaques de l’Iran et du Pakistan, la Chine est sur le point d’entrer en exclusivité, en utilisant son influence sur les deux voisins et en les exhortant à faire preuve de retenue et à résoudre leurs problèmes par la négociation.

Avec les frappes aériennes de représailles du Pakistan en Iran, la balle est revenue dans le camp de Téhéran. Une nouvelle attaque de représailles de l’Iran contre le Pakistan pourrait déclencher une guerre totale entre l’Iran et le Pakistan. Toute déstabilisation supplémentaire au Pakistan (en particulier dans la province agitée du Baloutchistan, frontalière avec l’Iran) ne servira pas les intérêts de Pékin. La Chine est le plus grand investisseur étranger au Baloutchistan, où elle exploite un port en eau profonde à Gwadar et une mine d’or à Saindak, près de la frontière entre le Pakistan et l’Iran.

Un conflit plus large serait certainement contraire aux intérêts de la Chine dans la région. Dans le même temps, laisser le Baloutchistan vulnérable en tant que cible facile pour qu’une puissance étrangère puisse atteindre des cibles à l’intérieur de la province ne servira pas non plus les intérêts stratégiques de la Chine ou du Pakistan. Les représailles du Pakistan ont envoyé un message à toutes les puissances régionales hostiles à la Chine et au Pakistan : toute agression contre les intérêts chinois serait répondue par la force.

Le Baloutchistan, stratégiquement situé, a connu une croissance constante des participations chinoises. Pékin ne peut pas tolérer l’ingérence ou l’influence étrangère au Pakistan, en particulier au Baloutchistan, où il a massivement investi dans le corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), le projet phare de l’initiative chinoise la Ceinture et la Route (BRI). C’est pourquoi Islamabad, cependant, catégoriquement refusé autoriser les États-Unis à avoir des bases sur le territoire pakistanais après leur retrait d’Afghanistan en 2021.

Les forces américaines utilisaient la base aérienne de Shamsi, dans la province du Baloutchistan, limitrophe de l’Afghanistan, pour attaquer leurs cibles à l’intérieur de l’Afghanistan depuis l’invasion américaine en 2001. L’administration du président Joe Biden souhaitait qu’Islamabad continue d’étendre des installations similaires après le retrait des forces américaines d’Afghanistan, mais Islamabad pouvait le faire. ne pas aller à l’encontre des intérêts chinois en fournissant aux États-Unis des bases aériennes dans le pays où la Chine est le plus gros investisseur. (Le Pakistan ne faisait pas partie de la BRI chinoise en 2001.)

Islamabad a affirmé que les cachettes utilisées par les groupes séparatistes baloutches sur le territoire iranien, comme l’Armée de libération du Baloutchistan (BLA), avaient été frappées avec succès lors de la frappe aérienne de jeudi. BLA est un groupe séparatiste ethnique baloutche qui lutte pour l’indépendance et la séparation du Baloutchistan de l’État du Pakistan.

BLA est farouchement anti-Chine et a perpétré de nombreux attentats-suicides contre des ressortissants chinois au Pakistan. Par exemple, le BLA a attaqué le consulat chinois en 2018 dans la ville portuaire de Karachi, dans le sud du Pakistan. En 2019, le même groupe attaqué Touristes chinois à l’hôtel Pearl Continental à Gwadar. En 2022, un attentat suicide par une femme kamikaze du BLA devant l’Institut Confucius de l’Université de Karachi à Karachi a tué quatre personnes, dont trois professeurs chinois et leur chauffeur pakistanais.

BLA a demandé à la Chine de retirer ses intérêts au Baloutchistan et de fermer tous les projets du CPEC, le projet phare de la BRI. En 2022, le groupe militant dans un message vidéo sur les réseaux sociaux a prévenu la Chine“L’Armée de libération baloutche vous garantit que le CPEC échouera lamentablement sur le territoire baloutche… vous avez encore le temps de quitter le Baloutche, ou vous serez témoin de représailles de la part des fils et filles baloutches que vous n’oublierez jamais.”

La frappe aérienne iranienne au Pakistan a fourni à Islamabad et à Pékin l’occasion de frapper une base de la BLA sur le territoire iranien. Et ils n’ont pas manqué cette opportunité.

Encore une fois, il est hautement improbable que le Pakistan ait mené une frappe aérienne contre l’Iran sans avoir confiance en la Chine, son ami de tous les temps et partenaire stratégique. Suite à l’attaque de représailles lancée par Islamabad en Iran, Pékin a proposé de médiat entre l’Iran et le Pakistan. “La partie chinoise espère sincèrement que les deux parties pourront faire preuve de calme et de retenue et éviter une escalade des tensions”, a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. « Nous sommes également disposés à jouer un rôle constructif dans la désescalade de la situation si les deux parties le souhaitent. »

Téhéran et Islamabad entretiennent des relations cordiales avec Pékin. La Chine est l’un des principaux importateurs de pétrole iranien. La coopération de l’Iran a permis à Pékin d’étendre son influence dans la région riche en pétrole du Moyen-Orient. Le Pakistan est l’ami le plus proche et le plus éprouvé de la Chine. Le Pakistan et l’Iran sont tous deux membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), dirigée par la Chine.

La Chine a toute la capacité de servir de médiateur entre Téhéran et Islamabad, car les deux nations ne peuvent se permettre d’ignorer l’appel à la paix de Pékin. De plus, la Chine serait la véritable perdante du jeu de guerre Iran-Pakistan si elle ne parvenait pas à apaiser les tensions frontalières, ce qui pourrait se transformer en un conflit plus vaste engloutissant toute la région.