Seul «un voyageur sur 200 des pays de la liste orange est positif pour Covid» alors que la pression monte pour assouplir les règles des vacances

SEUL un voyageur sur 200 en provenance des pays de la liste orange a été testé positif pour Covid à son arrivée au Royaume-Uni, selon les chiffres du NHS.

Seuls 89 sur 23 465 – soit 0,4% – des passagers arrivés au Royaume-Uni en provenance de pays de la liste orange entre le 20 mai et le 9 juin ont eu le virus, a rapporté le Times.

Selon les chiffres du NHS Test and Trace, aucun cas positif n’a été introduit au Royaume-Uni en provenance de 151 des 167 pays de la liste orange.

Aucun voyageur des 11 pays de la liste de voyage verte n’a été testé positif pour Covid au cours de la même période.

Parmi les voyageurs des pays de la liste rouge, 435 sur 24 511 – soit 1,8% – avaient un coronavirus à leur arrivée au Royaume-Uni, et 89 variantes préoccupantes ont été détectées.

Les statistiques ajouteront à la pression croissante sur les ministres pour assouplir les règles strictes des vacances conçues pour arrêter la propagation de Covid.

Le député conservateur Sir Graham Brady a déclaré que les ministres devraient permettre aux gens de « récolter les avantages » du déploiement efficace du vaccin.

« La vaccination et les tests rendent les voyages internationaux plus sûrs tout aussi sûrement qu’ils rendent les choses plus sûres à l’intérieur de nos frontières », a-t-il déclaré.

Le consultant en voyages Paul Charles a déclaré: « Il est difficile pour le gouvernement de se cacher derrière ces données, qui montrent clairement que la liste verte devrait être élargie et que la plupart des pays orange sont en fait sûrs pour voyager vers et depuis. »

Cela survient alors qu’un médecin de premier plan de Public Health England a laissé entendre que les Britanniques doublement vaccinés pourraient ne pas avoir à s’isoler après des voyages à l’étranger.

Le Dr Susan Hopkins a déclaré qu’il pourrait y avoir des « alternatives à l’isolement » pour les vacanciers qui ont reçu leurs deux vaccins Covid – mais a averti que les Britanniques devraient s’en tenir aux vacances à la maison cet été.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance que ceux qui ont eu deux jabs puissent aller à l’étranger, elle a déclaré à The Andrew Marr Show de la BBC : « Nous examinerons les preuves d’autres pays.

« Nous avons beaucoup parlé à des pays comme Israël qui sont en avance sur nous dans la campagne de vaccination, et ils envisagent maintenant vraiment de permettre aux personnes d’entrer dans leur pays qui ont reçu deux vaccins et n’ont pas besoin de s’isoler.

« Et ils permettent à leur population de voyager davantage.

« Nous devrons être vigilants et réfléchir à la manière dont nous pouvons mesurer la réponse de ces vaccins aux nouvelles variantes qui se présentent.

« Mais nous faisons des pas en avant, et je pense que dans le futur, je ne sais pas quand, je peux imaginer une situation où nous aurons des alternatives à l’isolement pour les personnes qui ont deux doses du vaccin. »

ESPOIRS DE VACANCES

Interrogée sur les vacances cet été, elle a déclaré: « Cela dépend des itinéraires et des risques. Ce sera au gouvernement de décider ce qu’il veut faire.

« Je pense que nous devrions principalement décider de passer des vacances à la maison cet été pendant que nous faisons vacciner tout le monde. »

Les données montrent que les cas à travers le Royaume-Uni augmentent à nouveau à un rythme alarmant.

Selon le professeur Adam Finn, qui conseille le gouvernement au sein du comité mixte sur la vaccination et la vaccination, le Royaume-Uni est désormais aux prises avec une troisième vague.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Cela augmente, nous pouvons peut-être être un peu optimistes, cela ne monte pas plus vite, mais néanmoins cela augmente, donc cette troisième vague est définitivement en cours. »

Dans l’état actuel des choses, les personnes voyageant au Royaume-Uni en provenance de pays de la liste rouge devront se mettre en quarantaine dans un hôtel spécialisé à leur arrivée.

Un séjour obligatoire de 10 jours dans l’un de ces hôtels coûtera aux voyageurs 1 750 £ chacun.

Si les passagers quittent l’hôtel de quarantaine avant la fin de leurs 10 jours, ils se verront infliger une amende de 5 000 £ pour le coronavirus, mais ce chiffre peut augmenter jusqu’à 10 000 £.

Et les personnes voyageant au Royaume-Uni depuis les pays de la liste orange doivent se mettre en quarantaine pendant 10 jours à la maison.

Toutes les arrivées sur la liste orange auront également besoin d’un test Covid avant l’arrivée, ainsi que de tests les deuxième et huitième jours de quarantaine.

