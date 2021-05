Seul un tiers des candidats aux élections locales anglaises sont des femmes

Davantage d’actions doivent être prises pour encourager les femmes à s’engager en politique, déclare la principale organisation caritative britannique pour l’égalité des sexes.

Cela intervient alors que les données ont révélé que seulement un tiers des candidats aux élections du conseil anglais de cette semaine sont des femmes.

Des recherches menées par l’organisme de bienfaisance de la Fawcett Society et le Democracy Club ont révélé que moins d’un candidat à la police et à la police sur quatre était une femme en Angleterre et au Pays de Galles. Ils ont également constaté que seulement un candidat à la mairie sur quatre était une femme.

«Nous savons que les femmes sont déjà chroniquement sous-représentées dans le gouvernement local, et il est clair que sans effort concerté, nous ne verrons tout simplement pas l’égalité des sexes et les femmes continueront d’être une majorité inouïe», a expliqué la Fawcett Society.

Le rapport a révélé que les femmes représentent 42 pour cent des candidats du parti vert, 39 pour cent du parti travailliste, 30 pour cent des démocrates libéraux «et 25 pour cent des conservateurs».

conseillé Le Royaume-Uni n’a pas rompu ses « engagements formels » avec des réductions de l’aide, dit Raab Inside Politics: les travaillistes secoués par une bombe lors d’un scrutin partiel à Hartlepool Un sondage donne aux conservateurs de Boris Johnson une avance de 17 points dans une élection partielle cruciale à Hartlepool

Le parti avec la plus faible proportion de candidates était le Parti réformiste avec 11%. Ils ont été suivis par Ukip à 20%.

La directrice générale de la Fawcett Society, Felicia Willow, a qualifié les données de «préoccupantes» en disant qu’elles «montrent clairement un manque de femmes dans l’administration locale».

Elle a ajouté: «Nous devons voir plus de femmes encouragées à se lancer en politique – pour beaucoup, cela commence au niveau local.»

Pendant ce temps, l’organisme de bienfaisance demande au gouvernement d’exiger que les partis recueillent des données sur la diversité des candidats aux élections, ainsi que de demander aux conseils de prendre en charge les frais de garde d’enfants et de soins aux adultes, et que les conseils utilisent plus de technologie pour permettre aux réunions du conseil de se dérouler à distance.

Ils demandent également que les conseils introduisent des codes de conduite contre les sexisim et créent des comités pour les appliquer. Cela fait suite à une recherche menée par l’organisme de bienfaisance, qui a révélé qu’un tiers des conseillères ont déclaré avoir reçu des commentaires sexistes de leurs collègues.

L’organisme de bienfaisance demande aux conseils de créer des politiques d’ajustement raisonnables pour aider les femmes et les hommes handicapés à devenir conseillers. Ils veulent que les partis définissent des objectifs pour accroître la représentation des femmes avec un plan d’action clair mis en place pour les atteindre, ajoutant que les conseils devraient s’engager à légiférer pour des quotas si aucun progrès n’est réalisé.

Mme Willow a déclaré que la mise en œuvre de ces changements conduirait à «une meilleure politique et une meilleure prise de décision avec un plus large éventail de voix entendues».

Elle a ajouté: «Nous devons voir toutes les formes de gouvernement adopter la modernisation. La technologie du travail à distance a été utilisée pour maintenir le gouvernement local et le parlement en marche pendant la pandémie et, à mesure que nous reconstruisons, un travail flexible doit se poursuivre pour ceux qui en ont besoin. »

Il semble que ces dernières années, le nombre de femmes candidates aux élections au gouvernement local ait augmenté, grâce aux efforts importants des militants.

Cependant, selon la Fawcett Society, des données plus récentes montrent que nous reculons actuellement en matière d’égalité des sexes, ce qui pourrait avoir un effet sur les femmes en politique.

Les élections locales auront lieu le 6 mai.