Seul un petit pourcentage de voyageurs utilisent ArriveCAN des mois après qu’il a été rendu facultatif

Un peu plus d’un dixième des arrivées internationales dans les principaux aéroports du Canada ont utilisé l’application ArriveCAN au cours des premiers mois de 2023.

L’application a été lancée pendant la pandémie en tant qu’outil de communication et de contrôle pour s’assurer que les voyageurs arrivant au Canada respectent les mesures frontalières en cas de pandémie. C’est devenu plus tard un moyen pour les voyageurs de montrer leur statut vaccinal.

L’application a été rendue facultative en octobre. Les voyageurs n’ont plus besoin de l’utiliser pour déclarer leurs informations de vaccination – mais dans certains aéroports, ils peuvent toujours utiliser une fonctionnalité d’application qui leur permet de remplir un formulaire de déclaration de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avant d’arriver à la douane.

Près de 10 millions de voyageurs sont arrivés dans les aéroports canadiens entre le 1er janvier et le 15 avril de cette année. Un peu plus d’un million de ces voyageurs ont utilisé ArriveCAN pour remplir leurs formulaires de déclaration, selon une réponse du gouvernement à une question au feuilleton déposée plus tôt ce mois-ci.

Le formulaire de déclaration préalable n’est disponible que dans 10 aéroports internationaux, selon l’ASFC.

Interrogé sur le faible taux d’utilisation apparemment, l’ASFC a déclaré à CBC News que l’application est un « outil utile » qui permet aux voyageurs de gagner du temps lors du passage à la douane.

« L’ASFC s’attend à ce que l’adoption de cette technologie par les voyageurs continue de croître à mesure que la disponibilité augmente », a déclaré un porte-parole de l’agence dans un communiqué de presse.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, le ministre responsable de l’ASFC, n’a pas répondu à la demande de commentaires de CBC.

Les voitures à destination du Canada longent le pont international Rainbow à Niagara Falls le 9 août 2021. L’ASFC a déclaré qu’elle prévoyait d’étendre l’utilisation de l’outil de déclaration avancé sur l’application ArriveCAN aux frontières terrestres. (Evan Mitsui/CBC)

Le critique conservateur des transports, Mark Strahl, a déclaré à CBC News que l’application « était toujours un gaspillage d’argent » et qu’elle était « en panne depuis le début ».

« Il n’est pas utilisé parce que, tout comme le gouvernement libéral, les Canadiens n’en ont pas besoin », a déclaré Strahl dans un communiqué de presse.

L’ASFC a déclaré que 54 millions de dollars avaient été budgétisés pour l’exploitation et le développement de l’application ArriveCAN jusqu’en mars dernier. Les coûts mis à jour devraient être révélés lorsque le ministère publiera son rapport financier annuel.

L’application a fait l’objet d’un examen minutieux l’été dernier alors que son utilisation était encore obligatoire et que les voyages ont commencé à revenir aux niveaux d’avant la pandémie.

En juin, certains maires et entreprises des communautés situées le long de la frontière canado-américaine ont commencé à demander au gouvernement fédéral de mettre fin à l’application ArriveCAN, affirmant qu’elle décourageait les Américains de visiter et de magasiner au Canada.

Plus tard en juillet, le gouvernement a déclaré qu’un un problème dans l’application a incorrectement dit aux voyageurs de se mettre en quarantaine quand ils n’avaient pas à le faire. Cette erreur a touché environ 10 200 personnes.

Le gouvernement a également fait l’objet de critiques plus tôt cette année lorsqu’il a été révélé que la fonction publique avait embauché une entreprise de deux personnes qui a sous-traité son travail sur l’application ArriveCAN.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, et son épouse Anaida saluent sur scène après le vote à la direction à Ottawa le 10 septembre 2022. Poilievre a promis de supprimer l’application ArriveCAN s’il forme le gouvernement. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Lors de sa campagne à la direction, le chef conservateur Pierre Poillievre a promis de supprimer l’application s’il formait un gouvernement.

Le porte-parole du NPD en matière de transports, Taylor Bachrach, a déclaré que l’application avait maintenant mauvaise réputation parce que le gouvernement avait raté son lancement.

« Je ne pense pas que les chiffres soient surprenants », a-t-il déclaré. « Le gouvernement a vraiment bâclé le déploiement de ce produit et cela a nui à son adoption. »

Monette Pasher, présidente du Conseil des aéroports du Canada, a déclaré que l’application est toujours un « outil précieux » et que l’un des nombreux aéroports l’utilise pour moderniser ses services.

« Les gens peuvent utiliser [ArriveCAN] s’ils veulent une expérience plus rapide, s’ils veulent accélérer leur voyage, s’ils veulent éviter une file d’attente », a-t-elle déclaré. « Je pense que plus nous en ferons la promotion auprès des voyageurs, plus nous verrons des chiffres augmenter. »

L’ASFC a déclaré qu’elle prévoyait d’étendre l’utilisation de l’application aux frontières terrestres et explorait la possibilité de l’utiliser également aux points d’entrée maritimes.