Seul un incident «sans précédent» bloquerait la réouverture du 19 juillet, insiste Gove

Un deuxième retard à la fin de toutes les restrictions de verrouillage de Covid ne se produirait que si quelque chose « sans précédent et remarquable » se produisait avant le 19 juillet, a affirmé Michael Gove, un jour après que le gouvernement a été contraint de repousser la date limite en raison d’une augmentation des infections.

Boris Johnson a confirmé que la phase finale de la feuille de route de l’Angleterre serait reportée de quatre semaines, du 21 juin au 19 juillet, lors d’une conférence de presse à Downing Street lundi – déclarant aux médias qu’il était « sensé d’attendre un peu plus longtemps » pour permettre à plus de personnes de chance de se faire vacciner.

D’éminents scientifiques avaient averti que la variante Delta à propagation rapide, qui a été identifiée pour la première fois en Inde, entraînerait une augmentation « significative » des admissions à l’hôpital si la quatrième étape se déroulait comme prévu lundi prochain.

M. Gove a déclaré qu’il partageait la confiance du Premier ministre dans le fait que le 19 juillet « sera la date de fin » et lorsqu’on lui a demandé dans quelles circonstances il pourrait être prolongé, il a déclaré à Sky News: « Cela nécessiterait une modification sans précédent et remarquable des progrès de la maladie.

Surtout, cependant, M. Johnson a refusé hier soir l’opportunité de donner une « garantie en fonte » que la nouvelle échéance de juillet serait la véritable fin du verrouillage, allant plutôt jusqu’à dire qu’il était « confiant » sur la base de l’actuel données et conseils.

conseillé Nouvelles du verrouillage de Covid – en direct: la montée en flèche de la «variante Boris Johnson» au Royaume-Uni est due aux échecs frontaliers du Premier ministre, selon le parti travailliste

C’est une tactique dont M. Gove semble avoir fait écho. Apparaissant sur ITV Bonjour la Grande-Bretagne plus tôt mardi, le ministre du Cabinet a fait une promesse catégorique que le 19 juillet marquerait la fin du verrouillage – avant de le retirer quelques instants plus tard.

Interrogé par l’animatrice Susanna Reid « pouvez-vous nous promettre que le 19 juillet sera la fin ? », M. Gove a répondu : « Oui ».

Mais il a ensuite immédiatement ajouté : « Aucun de nous ne peut prédire l’avenir avec une certitude à 100 %. Il pourrait se produire quelque chose de bizarre et sans précédent.

« Mais sur la base de toutes les informations dont nous disposons, nous aurons alors réussi à protéger de si grandes parties de la population … nous sommes donc aussi confiants que possible à propos de cette date. »

Les députés conservateurs et de l’opposition ont fustigé le gouvernement après l’annonce du retard, accusant les ministres d’incompétence pour leur gestion d’une myriade de problèmes, notamment les variantes de Covid, la politique frontalière et les échecs du NHS Test and Trace.

S’exprimant à la Chambre des communes lundi soir, le secrétaire fantôme à la Santé, Jonathan Ashworth, a déclaré que la politique frontalière de type « tamis » du gouvernement avait permis à la variante Delta d’entrer en Grande-Bretagne et de devenir la souche dominante.

Il a déclaré aux députés: «Plutôt que d’inscrire cette variante sur la liste rouge, nous lui avons essentiellement donné le traitement du tapis rouge, car 20 000 personnes ont été autorisées à arriver d’Inde sur plusieurs semaines en avril, même si les signes avant-coureurs étaient là.

« Cela a essentiellement semé cette variante Delta à travers le pays. »

Lors de la même session, la députée du Parti vert Caroline Lucas a ajouté qu’il y avait « un échec total à supprimer le virus par le contrôle de base des infections: traçage et isolement ».

S’adressant au secrétaire à la Santé Matt Hancock, qui répondait aux questions, et à d’autres députés, elle a demandé s’il ressentait « une honte que la raison pour laquelle nous devons retarder la fin de ces restrictions soit entièrement due à l’incompétence de son gouvernement ».

« C’est un désastre », a-t-elle ajouté, avant de dire à la chambre que toutes les assurances que M. Hancock pourrait donner étaient « trop ​​peu, trop tard ».

Interrogé sur Times Radio sur ce qu’il pensait de l’échec du gouvernement à mettre l’Inde sur la liste rouge des voyages plus rapidement, M. Gove a déclaré: «Nous pouvons toujours regarder en arrière et souhaiter avoir fait les choses différemment, mais nous avons fonctionné sur la base de faits qui nous avions à l’époque, et l’Inde a été placée sur la liste rouge avant que la variante Delta ne soit une… variante préoccupante.

conseillé Les experts appellent à plus de séquençage après l’identification d’une nouvelle variante «Delta plus» Vaccin Covid: les gens se démènent pour faire avancer le deuxième jab au milieu de la vague de variantes Delta Analyse: l’avancée de la variante Delta signifiait que le report de la fin du verrouillage était inévitable Des députés conservateurs attaquent le gouvernement pour une réponse «déraisonnable» de la variante Delta

« Et encore, vous savez, les décisions que les ministres, les médecins, les scientifiques doivent prendre ne peuvent jamais être prises en parfaite connaissance de cause. »

Plusieurs scientifiques ont suggéré que la variante Delta aurait fait son chemin au Royaume-Uni à un moment donné, quelles que soient les politiques frontalières plus strictes.

Lorsqu’on lui a demandé si cela aurait fait une différence si la Grande-Bretagne avait empêché les gens de venir d’Inde début avril, le professeur Graham Medley, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine et membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « Potentiellement – ​​je veux dire que c’est de la spéculation.

« La nouvelle variante Delta est maintenant assez courante dans le monde entier, elle se serait donc retrouvée au Royaume-Uni à un moment donné, mais elle aurait peut-être été retardée.

« C’est vraiment la compétition entre le virus et le vaccin, donc si la variante était arrivée dans le pays alors que nous avions fait vacciner plus de personnes, elle n’aurait peut-être pas grandi de la même manière qu’elle l’a fait. »

Un grand nombre de députés conservateurs d’arrière-ban ont exprimé leur colère face au retard pris dans l’assouplissement des restrictions, l’ancien ministre Mark Harper, président du Covid Recovery Group (CRG), déclarant à la radio LBC qu’il pensait que « nous aurions pu avancer en toute sécurité le 21 juin ».

« Certains d’entre nous, j’en ai peur, sont un peu inquiets de ne pas pouvoir avancer le 19 juillet », a-t-il déclaré.

«En fin de compte, nous avons considérablement réduit le risque de cette maladie grâce à notre fantastique programme de vaccination et, comme le dit le gouvernement, nous devons apprendre à vivre avec, mais le problème est que chaque fois que nous arrivons à ce point, les ministres semblent ne pas vouloir vivre avec et maintenir les restrictions en place. »

Cependant, le professeur Medley a déclaré qu’il était nécessaire de retarder la feuille de route et qu’il est toujours possible que le Royaume-Uni recommence à voir des centaines de décès par coronavirus par jour.

M. Johnson a déclaré lundi lors de la conférence de presse qu' »à un certain stade, nous devrons apprendre à vivre avec le virus et à le gérer du mieux que nous pouvons », mais a déclaré que cela serait mieux aidé en augmentant le nombre de personnes vaccinés à la fin des restrictions.

« Au bout du [the four-week delay] … nous pensons que nous aurons construit un mur d’immunité très considérable autour de l’ensemble de la population », a-t-il ajouté.

Par la suite, Sir Simon Stevens, directeur général du NHS England, a annoncé que toutes les personnes de plus de 18 ans devraient pouvoir réserver une vaccination « d’ici la fin de cette semaine », et que le NHS vise à offrir des deuxièmes doses aux deux tiers des adultes avant le 19 juillet.

Plus de 41 millions de personnes à travers le Royaume-Uni ont jusqu’à présent reçu un premier vaccin – 78% de la population adulte – tandis que quelque 30 millions en ont reçu un second.