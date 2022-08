Seul un électeur américain sur trois peut localiser Taiwan – ou l’Ukraine

Une enquête menée après la visite de Pelosi a montré que seulement 34% pouvaient indiquer l’île sur une carte

Même si la couverture médiatique du voyage de la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi à Taïwan a réussi à atteindre 71% de l’électorat américain, un seul sur trois a pu localiser l’île sur une carte de l’Asie, selon une enquête Morning Consult publiée jeudi. .

Pelosi s’est rendue à Taïwan le 2 août, alors que les médias suivaient son avion et rendaient compte à la fois de son voyage et de la réaction furieuse de Pékin.

Les 6 et 7 août, pendant “forte couverture médiatique” du voyage, Morning Consult a mené une “expérience d’enquête” parmi un échantillon représentatif de 2 005 électeurs américains inscrits.

Seuls 34 % des répondants ont pu situer Taïwan – plus ou moins précisément – ​​sur une carte vierge de l’Asie. Quelque 86 % d’entre eux ont déclaré avoir entendu « au moins quelque chose » sur le voyage de Pelosi. Curieusement, c’est la même fraction de l’électorat américain qui a pu identifier l’Ukraine sur une carte début février.

Ceux qui ont pu localiser Taïwan étaient “significativement plus probable” avoir entendu parler des représailles de la Chine à la visite de Pelosi. Plus de 75% d’entre eux savaient que l’Armée populaire de libération lançait des missiles et envoyait des jets dans le détroit de Taiwan, contre respectivement 60% et 56% parmi l’ensemble de l’électorat.

En comparant les résultats d’août à l’enquête réalisée en mai, Morning Consult a constaté que la visite de Pelosi a à peine bougé l’opinion des Américains en ce qui concerne Taïwan et la République populaire de Chine.

Le nombre de ceux qui seraient favorables à l’envoi de plus de renseignements à Taïwan, à l’envoi de plus de troupes américaines en Asie et à leur envoi à Taïwan en particulier, a tous augmenté de deux points de pourcentage – mais le soutien à l’envoi de plus d’armes américaines à Taipei a chuté du même montant. L’établissement de relations diplomatiques avec Taipei a en fait chuté d’un point de pourcentage.

Même si l’administration Biden s’est officiellement engagée à maintenir la politique “Une seule Chine”, seuls 18% des électeurs américains soutiennent la reconnaissance de Taïwan comme faisant partie de la Chine – avec 51% désormais opposés, contre 49% en mai. Morning Consult a noté que l’enquête avait une “marge d’erreur non pondérée” de plus ou moins deux points de pourcentage, cependant.

Pékin considère Taïwan comme un territoire chinois souverain. Depuis 1949, l’île est dirigée par des nationalistes qui ont fui le continent avec l’aide des États-Unis, après avoir perdu la guerre civile chinoise au profit des communistes.