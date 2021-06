Seul scientifique étranger à l’Institut de Wuhan sur la théorie des « fuites de laboratoire »

Au cours des dernières années et demie, alors que le mot « Coronavirus » est devenu courant dans les vocabulaires du monde entier alors qu’il balayait des pays, infectant des millions de personnes et tuant près de 40 millions de personnes, les origines du virus restent encore indéterminées. Le virus a été détecté pour la première fois sur un marché d’aliments humides à Wuhan, en Chine, qui est rapidement devenu l’épicentre de la maladie. Il s’est lentement propagé à d’autres pays asiatiques, puis à l’Occident. Un an plus tard, 112 millions de cas confirmés et près de 2,49 millions de décès, le nombre ne devrait qu’augmenter. Alors que le monde lutte contre la pandémie et administre lentement un vaccin dans l’espoir de vaincre lentement la maladie qui a conduit à plusieurs deuxième, troisième et même quatrième vagues dans des endroits qui avaient aplati la courbe, l’Organisation mondiale de la santé a tenté de trouver l’origine .

Début février, une équipe d’enquêteurs travaillant pour le compte de l’Organisation mondiale de la santé a visité un grand laboratoire de recherche sur les virus dans la ville centrale de Wuhan en Chine, à la recherche d’indices sur les origines de la pandémie de COVID-19. L’institut a été au centre d’un certain nombre de théories du complot qui prétendent qu’une fuite de laboratoire a causé la première épidémie de coronavirus de la ville à la fin de 2019.

Cependant, les enquêteurs de l’OMS ont soutenu les affirmations du Parti communiste au pouvoir selon lesquelles des « produits de la chaîne du froid » tels que le bœuf australien, pourraient avoir causé l’épidémie initiale. Peter Embarek, le chef de l’équipe de l’OMS, a également déclaré que des études devraient être menées pour découvrir si le virus a été importé dans le pays, ajoutant qu’il était « extrêmement improbable » que le virus ait fui d’un laboratoire. Ils ont même déclaré qu’aucune autre étude ne devrait être entreprise sur la théorie.

Maintenant, la scientifique australienne Danielle Anderson qui travaillait dans ce qui est devenu le laboratoire le plus notoire du monde quelques semaines seulement avant que les premiers cas connus de Covid-19 n’apparaissent dans le centre de la Chine se demande ce qu’elle a raté. Anderson est le seul scientifique étranger à avoir entrepris des recherches au laboratoire BSL-4 de l’Institut de virologie de Wuhan, le premier en Chine continentale équipé pour gérer les agents pathogènes les plus mortels de la planète. Son mandat a pris fin en novembre 2019, donnant à Anderson un point de vue d’initié sur le laboratoire.

Anderson n’a pas trouvé le laboratoire suspect : « Ce n’est pas que c’était ennuyeux, mais c’était un laboratoire ordinaire qui fonctionnait de la même manière que n’importe quel autre laboratoire à haut niveau de confinement », a déclaré Anderson à Bloomberg dans sa première déclaration aux médias.

Anderson était présent à Wuhan lorsque le virus a commencé à se propager. Comme elle visitait quotidiennement le laboratoire, elle se trouvait à proximité de nombreuses autres personnes travaillant au Centre de recherche. Elle faisait également partie d’un groupe qui se réunissait chaque matin à l’Académie chinoise des sciences pour prendre un bus qui les conduisait à l’institut à environ 32 km. Anderson a également mentionné qu’elle était régulièrement en contact avec ses collègues : « Nous allions dîner ensemble, déjeuners, nous nous voyions en dehors du laboratoire », a-t-elle déclaré à Bloomberg.

Si l’un des scientifiques avait alors le virus, les chances qu’Anderson l’attrape étaient élevées – mais Anderson n’a jamais été testé positif pour Covid-19. « Si les gens étaient malades, je suppose que j’aurais été malade – et je ne l’étais pas », a-t-elle déclaré. « J’ai été testée pour le coronavirus à Singapour avant d’être vaccinée, et je ne l’avais jamais eu.

Elle a également mentionné le manque d’intérêt des scientifiques du laboratoire – « Il n’y avait pas de bavardage. » a déclaré Anderson. « Les scientifiques sont bavards et excités. Il n’y avait rien d’étrange de mon point de vue à ce moment-là qui vous ferait penser Quelque chose se passe ici. »

Anderson est également convaincu qu’aucun virus n’a été créé intentionnellement pour infecter les gens et délibérément libéré – l’une des théories les plus inquiétantes à avoir émergé sur les origines de la pandémie. Elle croit fermement à la théorie de la source naturelle, mais si elle est présentée avec suffisamment de preuves sur la fuite du laboratoire, elle pourrait être influencée autrement, a-t-elle ajouté.

En octobre, la Chine avait affirmé que le SRAS-CoV2 avait éclaté dans les différentes parties du monde en 2019, mais elle était la seule à avoir signalé et agi en premier. Le pays a également réfuté l’opinion largement répandue selon laquelle la contagion mortelle est originaire de Wuhan avant de se transformer en pandémie.

Cependant, tous les scientifiques ne sont pas convaincus. En mai, 18 scientifiques écrivant dans la revue La science a appelé à une enquête sur les origines de Covid-19, déclarant dans le document que «les théories de la libération accidentelle d’un laboratoire et du débordement zoonotique restent toutes deux viables. Il est essentiel de savoir comment COVID-19 a émergé pour éclairer les stratégies mondiales visant à atténuer le risque de futures épidémies. »

