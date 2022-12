Seul Mbappe est meilleur que Rashford

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a comparé Marcus Rashford à l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe et a déclaré “qu’il n’y a presque pas de meilleur joueur au monde” que l’attaquant anglais.

Rashford a connu une saison bien améliorée pour United, égalant déjà son total de buts de la saison dernière en 11 apparitions de moins tout en marquant également trois buts pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde.

“Dès le premier instant, j’ai reconnu un énorme potentiel,” Ten Hag a déclaré sur le site officiel du club. “Et maintenant, pour sortir le potentiel, je pense que lorsque le positionnement de Marcus est à l’arrière de la ligne défensive, il n’y a presque pas de meilleur joueur au monde.

“Il y a Mbappe en ce moment, un type comme lui, mais quand il [Rashford] est dans cette position, il est génial et vous voyez qu’il s’est vraiment amélioré également sans possession.”

Rashford a amassé 322 apparitions pour United après sa percée la saison 2015-16, contribuant 101 buts et 60 passes décisives.

Le contrat du joueur de 25 ans expire cet été, mais United a la possibilité de le prolonger d’un an. Ten Hag a déclaré que le club déclencherait la clause et que la décision d’un nouveau contrat appartenait uniquement à Rashford.

“Il [Rashford] doit prendre une décision”, a-t-il déclaré. “La seule chose que nous pouvons faire, c’est de lui montrer que c’est le meilleur club dans lequel être, ce qui a à voir avec la culture du club et aussi avec la façon dont nous travaillons, dans le notre façon de jouer et la façon dont nous nous entraînons et si nous offrons le bon environnement pour progresser.

“C’est aussi une question financière. Ensuite, c’est à lui de prendre la décision. Mais pendant un an et demi, il sera là.”

Après un début de saison difficile, le patron de United a lentement commencé à voir des résultats et des performances améliorés et il a déclaré qu’il espérait que son nouveau régime permettra à Rashford de profiter de jouer pour le club.

“L’une des premières choses que je lui ai dites a été de venir s’entraîner et de sourire”, a-t-il ajouté. “Nous lui apportons des exercices qui, espérons-le, apportent de la joie aux joueurs. Ils doivent être efficaces mais ils doivent aussi être joyeux et cela vous donne de l’énergie lorsque vous êtes heureux. Lorsque vous en voyez les avantages, vous pouvez être heureux.

“En fait, Marcus était l’un, dès le début, qui est venu avec le sourire à Carrington et qui est reparti avec le sourire jour après jour. Et, dès le premier instant, ce fut vraiment une joie de travailler avec lui. Je reconnais son talent et sa talent de finition [is] génial.

United occupe la cinquième place de la Premier League avec 26 points en 14 matches.