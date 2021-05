Seul Man City peut s’empêcher de remporter la Ligue des champions

Raheem Sterling a déclaré que seul Manchester City pouvait s’empêcher de remporter la finale de la Ligue des champions, malgré deux défaites contre son adversaire Chelsea au cours des deux derniers mois.

L’équipe de Pep Guardiola se qualifie pour la première finale de la Ligue des champions du club en tant que grands favoris pour gagner après avoir déjà remporté la Premier League et la Carabao Cup cette saison.

La victoire de Chelsea en demi-finale de la FA Cup contre City à Wembley en avril a mis fin aux espoirs de l’équipe d’Etihad d’un quadruple sans précédent cette saison. L’équipe de Thomas Tuchel a également retardé l’attribution du titre de Premier League par City plus tôt ce mois-ci avec une victoire 2-1 à l’extérieur contre l’équipe de Guardiola.

Mais bien que le récent record de Chelsea contre City souligne sa capacité à remporter la finale de samedi et à remporter la Coupe d’Europe à Stamford Bridge pour la deuxième fois, l’attaquant anglais Sterling a déclaré que City n’avait rien à craindre d’autre qu’eux-mêmes.

« Il s’agit maintenant de se concentrer sur la victoire de ce trophée », a déclaré Sterling. «La seule chose qui peut nous arrêter, c’est nous-mêmes, si je suis honnête.

« Nous les avons joués deux fois [under Tuchel] et a perdu deux fois – mais c’est une finale de la Ligue des champions.

« Ce jour-là, les choses sont très différentes. Vous y entrez avec un état d’esprit propre. Ces matchs qui se sont déroulés contre eux ces derniers temps sont passés par la fenêtre.

jouer 1:31 Nedum Onuoha ne pense pas que la victoire de Chelsea sur Manchester City en Premier League sera importante pour les deux équipes lors de la finale de l’UCL.

«C’est un match où je m’attends à un test difficile, mais en même temps, je m’attends à ce que nous réussissions.

« Je m’attends à un match physiquement exigeant. Chelsea est une équipe forte qui compte beaucoup de joueurs physiquement forts. »

Depuis la prise de contrôle de Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan en 2008, City a ciblé la gloire de la Ligue des champions comme le retour ultime sur l’investissement de son propriétaire, qui a vu le club dépenser plus de 1,7 milliard de livres sterling pour les joueurs au cours des 13 dernières années.

Et Sterling admet que chaque joueur de City est conscient de la détermination des propriétaires à voir l’équipe sacrée championne d’Europe.

« C’est un club qui, depuis que je suis venu ici, veut que nous gagnions la Premier League et la Champions League », a déclaré Sterling.

« C’est un énorme exploit pour y arriver, mais je sais que le club ne sera pas seulement heureux d’y arriver. J’espère que nous pouvons le faire, nous pouvons gagner le week-end et écrire l’histoire dans ce club.

« Je pense que le camp est assez détendu. Etre en finale avant avec ce club de football, cela ne vous donne que l’expérience d’entrer en finale.

« Bien sûr, c’est la finale de la Ligue des champions, mais en même temps, nous sommes footballeurs et nous ne devons pas laisser l’occasion nous arriver et jouer notre football. »