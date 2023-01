Seul le superfan de Fools and Horses repose dans le corbillard Reliant Regal, avec le personnel funéraire déguisé en Batman et Robin

Un superfan Only Fools and Horses a été inhumé dans un corbillard Reliant Regal, avec un personnel funéraire déguisé en Batman et Robin.

La famille d’Eddie Joyce voulait lui offrir un “joli jubbly” après sa mort d’une insuffisance cardiaque à l’âge de 72 ans.

L'adieu légendaire a vu Eddie conduit par le corbillard à trois roues

Eddie comme Batman avec son fils Jay comme Robin

Sa fille Victoria, 50 ans, a déclaré à propos du peintre et décorateur à la retraite: «C’était un peu un personnage de Del Boy.

«Il était de la vieille école et un peu effronté.

« Les funérailles ont totalement reflété son caractère.

“Il aimait Only Fools and Horses.”

La camionnette de travail du père de cinq était couverte de références à la légendaire sitcom de la BBC, comme la ligne « New York, Paris, Slough » de Del’s Reliant.

Un trois-roues jaune a été posé pour les funérailles dans sa ville natale de Slough.

Le personnel portait également des tenues Batman et Robin, un clin d’œil au spécial de Noël 1996 mettant en vedette David Jason dans le rôle de Del.

Victoria a ajouté: “C’était déchirant mais nous savions qu’il adorerait ça.”

Eddie avec sa fille Zoe à côté du moteur sur le thème Only Fools