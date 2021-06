Seul le Samsung Galaxy S22 Ultra récupérera le verre, Plus et la vanille pour récupérer le plastique

Selon une nouvelle rumeur circulant sur le portail sud-coréen Naver, Samsung ne rapportera qu’un verre à son Galaxy S22 Ultra tandis que le S22 Plus et le vanilla S22 porteront des arrières en plastique. La nouvelle fuite suggère également que Samsung utilisera une toute nouvelle conception de traitement arrière pour les S22 et S22 Plus, qui aurait l’apparence et la sensation aussi premium que le verre.

Les dernières informations sur la série Galaxy S22 suggèrent que les modèles vanille et Plus verront des tailles d’écran plus petites par rapport à leurs prédécesseurs à 6,06 pouces et 6,55 pouces respectivement. Le S22 Ultra aura une diagonale de 6,81 pouces et sera le seul membre de la série avec un écran LTPO OLED permettant une meilleure endurance de la batterie et simultanément un taux de rafraîchissement et une résolution d’affichage élevés.

Selon les rumeurs, Samsung apporterait également le nouveau chipset Exynos 2200 avec GPU AMD aux côtés d’une version Qualcomm Snapdragon pour certains marchés.

La source (en coréen) | Passant par