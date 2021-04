WASHINGTON – Lorsque le président Joe Biden montera à la tribune mercredi pour prononcer son premier discours à une session conjointe du Congrès, il aura un public en direct qui sera sensiblement différent de celui auquel ses prédécesseurs étaient confrontés, y compris un contingent beaucoup plus restreint de la Cour suprême.

Une porte-parole de la plus haute cour du pays a confirmé lundi que seul le juge en chef John Roberts assisterait à l’allocution. Roberts, a déclaré la porte-parole Kathleen Arberg, était le seul des neuf juges invités en raison des protocoles de distanciation sociale COVID-19.

Cela marquera un départ des discours présidentiels passés lorsque la plupart des juges sont arrivés dans la chambre de la Chambre vêtus de leurs robes noires pour entendre le président parler. Cette année, beaucoup moins de législateurs assisteront également à l’allocution en raison de la pandémie.

Tous les juges ont été vaccinés contre le coronavirus, a déclaré le tribunal plus tôt cette année, et ils ont commencé à se rencontrer en personne dans certains cas, y compris pour des conférences au cours desquelles ils décident d’entendre ou non des affaires. Les juges se sont réunis pour leur photo annuelle vendredi, marquant la première fois que le nouveau membre du tribunal, la juge associée Amy Coney Barrett, a été photographié avec ses nouveaux collègues.

Le tribunal a également pris d’autres précautions: par exemple, il continue de tenir des arguments par téléphone et le fera pour le reste de ce mandat. Plusieurs juges, dont Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Neil Gorsuch, se sont adressés à des groupes ce mois-ci et, dans ces cas, ils l’ont fait virtuellement.

Le discours du président interviendra juste avant son 100e jour de fonction, ce qui lui donnera l’occasion d’informer le public sur ses principaux points à l’ordre du jour. Au cours des trois derniers mois, Biden a pris les rênes d’une nation aux prises avec des divisions politiques alors que le pays continue de rouvrir, de distribuer des vaccins COVID-19 et de débattre de questions brûlantes telles que la violence policière et l’immigration.