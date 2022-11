Seul le fan de Connect a laissé une double prise alors qu’il repère quelque chose de très mauvais avec la tenue du concurrent

Les téléspectateurs de ONLY Connect ont remis en question l’un des choix d’accessoires inhabituels du candidat dans l’épisode de mardi soir.

Le populaire programme BBC Two, animé par Victoria Coren Mitchell, est connu pour sa difficulté dans laquelle les joueurs doivent établir des liens grâce à une série d’indices stimulants.

Bbc

Les Team Peacocks sont de retour pour se racheter[/caption]

Bbc

Alan opte pour un choix de tenue inhabituel[/caption]

Twitter

Les fans sont restés perplexes[/caption]

Mais les fans de l’émission à domicile avaient déjà soulevé des questions avant même que le concours ne commence.

Victoria a présenté le premier concurrent Alan Peters, qui apprend l’allemand et a déjà fabriqué un collier avec des canards en caoutchouc.

Mais les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont souligné une épingle décorative sur le manteau rouge vif d’Alan.

Les téléspectateurs de la BBC étaient intrigués par sa forme et sa signification.

Un fan a interrogé sur Twitter: “Je ne sais toujours pas ce que c’est, mais de loin, je sais à quoi ça ressemble.”

En savoir plus sur le soleil ÉCONOMISEUR SAVOUREUX J’ai fait un magasin à 5 £ chez Aldi pour me durer toute la semaine – voici tout ce que j’ai SANS BLAGUE J’ai 17 ans et je suis déjà maman… les trolls disent que je ne suis tombée enceinte que pour toucher des prestations

Un autre fan a suggéré : “C’est une broche représentant les Feuilles de Lorien du Seigneur des Anneaux.”

Un fan amusé a écrit : « Moi aussi. Chaque fois qu’il aurait pu être à l’écran, il était couvert de blocs de questions. Oh ! »

Et un spectateur confus a dit: “Tellement de débats dans notre maison.”

Victoria a organisé le quiz où la connaissance ne vous mène que jusqu’à présent – la logique et la pensée latérale sont les ingrédients supplémentaires essentiels.





Deux équipes nommées par des oiseaux ont participé à une confrontation aviaire pour établir un ordre hiérarchique.

Leur tâche est d’établir des liens entre des groupes d’éléments, comme ceux entre les quatre lettres majuscules suivantes : un W bleu, un L vert, un M rouge et un L jaune à l’envers.

À la fin du spectacle, Alan et son équipe les Peacocks ont perdu avec 20 points, tandis que les Strigiformes en ont marqué 28.

Only Connect est diffusé sur BBC Two et iPlayer.

Bbc

Victoria Coren Mitchell présente l’émission Only Connect de la BBC Two[/caption]

Bbc

L’équipe gagnante sont les Strigiformes avec 28 points[/caption]