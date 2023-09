Seul l’ange gardien de l’Ukraine connaît le véritable bilan de la contre-offensive

PRÈS DE BAKHMUT, Ukraine — « 300 ! 300 ! » crie le personnel médical alors qu’ils sortent en courant de leur clinique pour accueillir les ambulances qui arrivent, enfilant des gants chirurgicaux pendant leur course. Le code « 300 » est un raccourci pour les soldats blessés ; ils essaient d’empêcher ces soldats blessés de devenir « 200 » ou de mourir.

Il est environ 10 heures du matin dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, et une vieille ambulance délabrée arrive en grinçant devant la porte de la clinique de fortune pour décharger deux soldats grièvement blessés lors d’un assaut sur la ligne de front qui fait rage à seulement six kilomètres de là.

Tenir la ligne, avant la contre-offensive ukrainienne

L’équipe médicale ouvre les portes, charge les blessés sur des civières et les transporte dans une salle d’opération. Les patients sont enveloppés dans des couvertures en feuille d’or, l’un d’entre eux saignant si abondamment de l’abdomen qu’il attire immédiatement l’attention du médecin.

Les exploits des soldats ukrainiens sur le champ de bataille sont bien documentés. Moins connus sont les médecins, infirmiers et paramédicaux qui risquent leur vie pour sauver les blessés. Les troupes les appellent « anges gardiens ». Military Times a obtenu l’accès à l’un de ces sites médicaux de première ligne, appelés points de stabilisation, dans un village proche de la ville de Bakhmut, très disputée, à condition de ne pas révéler son emplacement exact.

Gorgés de morphine par les ambulanciers paramédicaux du champ de bataille pour atténuer la douleur, les hommes blessés ne crient pas, se contentant de gémir occasionnellement. L’équipe médicale – composée d’au moins un chirurgien, d’un anesthésiste et de quelques infirmières – emmène l’homme grièvement blessé dans une salle d’opération et se met au travail, enlevant ses vêtements et essayant de stériliser et de nettoyer sa plaie et d’arrêter le saignement. Une fois son état stabilisé, ils l’ont étendu dehors et l’ont emmené dans une ambulance dans un hôpital médical de la ville voisine de Kramatorsk.

Près des lignes de front

Dix à quinze de ces hôpitaux de campagne sont installés autour des différentes lignes de front au sud et à l’est de l’Ukraine. Tous sont à portée de l’artillerie russe. Quelques jours seulement avant notre visite à la clinique, une roquette est tombée dans la cour, sans faire de blessé.

En arrière-plan, nous pouvons entendre des tirs d’obus constants et voir les traînées de vapeur des obus de 155 mm. « Nashy » (« le nôtre ») ont dit les médecins alors que les coups de feu retentissaient. Un soldat qui nous accompagnait a déclaré qu’ils venaient probablement des États-Unis. Obusiers M777 qui ont fait une différence dans la lutte. Alors que l’Ukraine a passé une grande partie de la guerre avec des munitions russes, presque toute l’artillerie dont nous entendons parler semble provenir des forces ukrainiennes, qui prennent lentement le dessus sur ce théâtre.

Une heure plus tard environ, je parle avec le moins gravement blessé des deux hommes. Il se présente comme Alexei et explique qu’il a été blessé par une grenade propulsée par une fusée tirée par un groupe de soldats russes qui contre-attaquaient une position de tranchée que les Ukrainiens avaient capturée près de la ville de Soledar, à l’extérieur de Bakhmut.

Des tireurs d’élite ukrainiens décrivent leur guerre depuis l’ombre

Être blessé par des armes légères est une exception sur ce champ de bataille, où, selon les médecins, environ 80 % des victimes sont causées par l’artillerie ennemie. Sur les lignes de front sud, où les Ukrainiens affrontent des lignes défensives russes fortement préparées, de nombreuses victimes sont dues aux champs de mines. UN rapport du Centre d’études stratégiques et internationales les a qualifiés de « travaux défensifs les plus étendus en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale ».

Depuis début juin, les Ukrainiens attaquent sur trois axes distincts pour tenter de libérer le territoire russe. Le premier, dans la région de Zaporizhzhia, vise à couper le pont terrestre russe vers la Crimée en prenant la ville clé de Melitopol. Les forces ukrainiennes en progression ont initialement subi de lourdes pertes, mais ont réalisé des progrès constants ces dernières semaines.

Un deuxième, partant de la ville de Velyka Novosilkya à Donetsk en direction de Marioupol, a été mis sur la glace car les Ukrainiens, sur conseil américain, ont décidé de concentrer la plupart de leurs troupes sur l’effort principal à Zaporizhzhia, selon un rapport du Wall. Journal de rue.

Le troisième est ici, près de Bakhmut. Les Russes, menés par le groupe de mercenaires Wagner, ont mené une bataille d’un an d’une brutalité extraordinaire pour tenter de s’emparer de la ville. Aujourd’hui, les forces ukrainiennes les plus expérimentées, comme la 3e brigade d’assaut, tentent d’encercler la ville et ont réalisé d’importants progrès tactiques qui menacent de couper les routes d’approvisionnement russes vers la ville.

Les succès de la contre-offensive ukrainienne de l’année dernière dans les régions de Kharkiv et de Kherson avaient fait naître l’espoir d’une avancée rapide vers la mer pour couper le pont terrestre de la Russie vers la Crimée.

Mais ces espoirs ont été rapidement anéantis en juin, lorsque les troupes ukrainiennes ont perdu un grand nombre de chars Leopard et de véhicules de combat d’infanterie Bradley au cours des premières semaines face aux défenses russes multicouches, y compris des champs de mines de 3 à 6 milles de profondeur. Un New York Times rapport a déclaré que jusqu’à 20 % des équipements occidentaux donnés avaient été endommagés ou détruits, même si une grande partie pouvait être réparée.

Pour sauver son équipement, et plus important encore, sa main-d’œuvre, l’Ukraine s’est tournée vers une stratégie d’usure, tentant d’utiliser son avantage en matière d’artillerie de précision pour éroder la capacité de la Russie à faire la guerre.

Les échanges constants d’artillerie font que des milliers de soldats sont passés par cette installation. « Début juin, il y avait des jours où il y avait 120 à 130 patients par jour à cause des activités des unités de combat », a déclaré Oleh Tokarchuk, 47 ans, médecin de la petite ville de Kolyma, dans la région occidentale d’Ivano-Frankivsk. Ukraine. Cela représente 20 à 30 personnes de plus que le personnel ou les salles d’opération dont ils disposent, a-t-il déclaré.

Et le nombre de blessés a atteint environ 200 par jour lorsque la ville de Soledar elle-même est tombée aux mains des forces russes en janvier de cette année. La journée du milieu de l’été que nous avons visitée a été heureusement plus lente que d’habitude : seulement une douzaine de victimes pendant notre séjour, même si nous sommes partis avant l’équipe du soir, moment où les combats reprennent souvent.

Calme au milieu du chaos : caféine, guerre et Wi-Fi

Il est étrange de constater le niveau de normalité qui peut exister si près des combats les plus féroces du monde. Malgré notre proximité avec les lignes de front, la connectivité Internet mobile est parfaite. Entre les patients, une infirmière utilise un ordinateur pour jouer au jeu vidéo League of Legends, et une autre fait défiler Instagram et TikTok. Dans le petit village où se trouve l’hôpital, restent quelques civils. Une petite boutique reste ouverte et je peux toujours payer mon Red Bull et ma barre chocolatée avec Apple Pay.

Dans le calme relatif d’un immeuble à la périphérie de la ville de Kramatorsk, nous avons été accueillis par un groupe de médecins travaillant au point de stabilisation, partis en rotation pour une journée de repos. Lyuba, qui a demandé à être identifiée uniquement par son prénom, travaillait comme médecin civil depuis huit ans. Originaire de la ville de Tchernihiv, dans le nord de l’Ukraine, elle s’est engagée comme volontaire en mars 2022 et travaille régulièrement près du front, aux côtés d’autres médecins de haut vol.

« Nous sommes des professionnels – nous n’avons pas d’ambulanciers paramédicaux qui ont suivi des cours de deux ou trois semaines et ont couru au front », a-t-elle déclaré. « Il y a toujours un médecin chef dans une brigade avec une infirmière, un chauffeur et un gardien dans les zones dangereuses. »

Les cas potentiellement mortels qu’ils traitent nécessitent souvent une intervention chirurgicale spécialisée qui mettrait à rude épreuve les meilleurs hôpitaux occidentaux, comme le soldat arrivé inconscient avec un traumatisme crânien.

« Il a reçu une balle dans l’œil à cause d’un combat rapproché. C’était très difficile parce que la balle était dans le crâne », a-t-elle expliqué. Grâce aux compétences du chirurgien, ils ont pu opérer et sauver la vie du soldat.

Dans certains cas, ils traitent les gens qui les considèrent comme leurs ennemis jurés, comme les civils pro-russes de certains villages du Donbass. Les Ukrainiens les décrivent comme ceux qui « attendent les Russes », a-t-elle expliqué. Ils soignaient l’un de ces hommes lorsqu’il s’est réveillé et a vu que tout le monde autour de lui parlait ukrainien.

« Il a commencé à avaler son sang en criant qu’il ne nous permettrait pas de le collecter parce que les Banderovtsy (nationalistes ukrainiens) l’utiliseraient pour des expériences ! C’était terrible », a-t-elle déclaré. « Le plus drôle, c’est que lorsqu’il s’est calmé, il a été transféré dans un hôpital pour civils dirigé par des médecins polonais. Nos gars ont ri en disant que lorsqu’il se réveillerait, il verrait l’armée de l’OTAN !

Une fois, dit-elle en frissonnant, ils ont même dû soigner un soldat russe blessé et abandonné, mais ils lui ont sauvé la vie, non seulement par sens du devoir professionnel, mais aussi en sachant qu’il pouvait être précieux dans un échange contre des Ukrainiens capturés.

Pour le médecin Tokarchuk, ce qui le fait continuer, c’est un sentiment de profonde gratitude envers les soldats en première ligne.

« Les médecins font un travail très important, mais ce n’est rien comparé à ce que font les gars dans les tranchées », a-t-il déclaré. « Alors, quand l’un d’eux vient ici et que je peux sauver la vie de ce héros allongé sur la table devant moi, c’est un honneur. »