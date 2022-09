L’Équateur Independiente del Valle est devenu un club modèle en Amérique du Sud. Peuvent-ils gagner la Copa Sudamericana ? Raúl Sifuentes/Getty Images

En ces temps où le Brésil domine la Copa Libertadores, il est facile d’oublier que pendant de nombreuses années le pays n’a pas vu la compétition comme une priorité. Il y a eu quelques saisons à la fin des années 1960 où le Brésil n’a même pas inscrit d’équipe, et pendant longtemps après, les considérations nationales ont été considérées comme plus importantes.

Cela a commencé à changer au début des années 1990, lorsque sous l’entraîneur Tele Santana, une équipe glamour de Sao Paulo a remporté deux titres Libertadores d’affilée et a frôlé le troisième. Depuis lors, Sao Paulo entretient une relation privilégiée avec les Libertadores, et en ce début d’année, l’entraîneur Rogerio Ceni, légende du club en tant que gardien buteur, a annoncé que la priorité était de se qualifier pour l’édition 2023.

Trois itinéraires sont disponibles. L’une consiste à terminer assez haut dans la ligue. Cela semble problématique. Sao Paulo est 14e et est actuellement plus proche de la zone de relégation que des créneaux Libertadores. Plus problématique encore est la Coupe du Brésil, où les vainqueurs entrent dans la compétition. Sao Paulo est toujours dans celui-là en demi-finale – mais a perdu le match aller 3-1 à domicile contre le puissant Flamengo, et a besoin de quelque chose de très spécial la semaine prochaine pour passer par cette voie.

La meilleure option est donc de gagner la Copa Sudamericana, le tournoi continental de deuxième niveau. Et ce rêve est toujours vivant – mais juste. Sao Paulo est qualifié pour la finale après avoir battu son compatriote brésilien Atletico Goianiense aux tirs au but. L’Atletico est profondément ancré dans la zone de relégation du Brésil et a clairement indiqué que sa priorité était la survie en première division lorsqu’il a limogé l’entraîneur Jorginho à la veille du match aller. Sous Eduardo Baptista, ils ont remporté une victoire 3-1 à domicile, un soir où rien ne s’est bien passé pour Sao Paulo.

Pour le match retour au stade Morumbi, Rogerio Ceni a effectué quatre changements, abandonnant ses trois arrières et cherchant à inonder les joueurs vers l’avant dans une formation 4-1-4-1. Le milieu de terrain Partic a marqué avec la première attaque de l’équipe et en a ajouté une autre juste après l’heure de jeu. Mais ensuite, il n’y avait guère d’autre que des demi-occasions, et une séance de tirs au but se profilait comme une fatalité bien avant la fin. Au tour précédent, Sao Paulo avait besoin d’une fusillade pour dépasser l’opposition brésilienne – dans ce cas Ceara – et maintenant ils l’ont fait à nouveau, gardant leur sang-froid alors que deux joueurs de l’Atletico ont raté la cible.

Et donc, avec un titre et une place dans les Libertadores de l’année prochaine en jeu, Sao Paulo se dirige vers la finale à Cordoba, en Argentine, le 1er octobre. Leurs adversaires sont la première équipe non brésilienne à se qualifier pour une finale continentale. pendant deux ans — la remarquable Independiente del Valle de l’Équateur.

La route d’Independiente del Valle vers le décideur a été grandement facilitée par quelques défaites choc pour les équipes brésiliennes – toutes deux aux tirs au but. Santos est étonnamment tombé face au Deportivo Tachira du Venezuela, et tout aussi inattendue a été l’élimination de l’Internacional par Melgar du Pérou. Tout ce qu’il restait à Independiente del Valle à faire était de battre ces deux équipes, ce qu’elles ont fait, à domicile et à l’extérieur.

Leur demi-finale n’était pas à distance, avec Melgar vaincu 3-0 dans les deux jambes. Finalistes des Libertadores en 2016, Independiente del Valle remporte la Sudamericana trois ans plus tard, et sont les champions en titre de l’Equateur. Leur histoire est vraiment extraordinaire. Tout petit club de la périphérie de Quito, il a été repris par des investisseurs il y a une quinzaine d’années avec l’idée de développer des joueurs pour ensuite les transférer. Jusqu’à présent, le plus remarquable est le milieu de terrain Moises Caicedo, dans une si belle forme de début de saison avec Brighton.

En cours de route, un peu à leur grande surprise, le club a compris qu’en plus de produire et de transférer des joueurs, il pourrait également être possible de concourir pour des titres. Il n’y a aucun doute, cependant, quant à la priorité. Après avoir remporté le titre équatorien l’année dernière, presque tous les jeunes importants ont été transférés. Cette année, le défenseur central adolescent Joel Ordonez a fait bonne impression. Mais après moins de 10 matchs, il est passé au Club Bruges de Belgique.

Le côté actuel est quelque chose d’un départ. Alors que le club attend que la prochaine génération de jeunes soit prête, la formation de départ est remplie d’expérience, avec un certain nombre de joueurs amenés d’Argentine – à la fois pour aider les jeunes à se coucher, mais aussi pour aider le club à le temps du passage.

Mais en plus de l’excellence de son développement chez les jeunes, Independiente del Valle a également un œil avisé sur le marché – le milieu de terrain argentin Lorenzo Faravelli est un milieu de terrain doté d’une technique et d’une intelligence fines qui est devenu le cœur de l’équipe. Et maintenant, Faravelli et ses coéquipiers sont la souris qui continue de rugir, le petit club équatorien qui se dresse entre Sao Paulo et leurs rêves d’un autre titre international et d’une place dans les Libertadores l’année prochaine.