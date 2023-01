“Seul Filthy Rich peut se permettre”: Jairam Ramesh du Congrès en croisière de luxe

Lors de l’inauguration de la plus longue croisière fluviale au monde intitulée Ganga Vilas, le Premier ministre Narendra Modi l’a qualifiée de “nouvelle ère du tourisme en Inde”, mais le secrétaire général du Congrès en charge des communications, Jairam Ramesh, l’a qualifiée d ‘”obscène”.

S’adressant à Twitter, le chef du Congrès a déclaré que le service mettrait également en danger le mammifère aquatique national de l’Inde.

“La croisière fluviale sur le Gange dévoilée par le Premier ministre est obscène ! Qui peut se permettre Rs 50 lakh par nuit, à part les riches dégoûtants ? Ganga n’est toujours ni Nirmal ni Aviral. Maintenant, ce Tamasha mettra également en danger le mammifère aquatique national de l’Inde – le dauphin du Gange “, a écrit Jairam Ramesh dans son tweet.

Il a ensuite corrigé son tweet qui contenait des frais incorrects par nuit de la croisière.

Correction : Rs. 50 000 par nuit https://t.co/5BDsLCwlzo – Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) 16 janvier 2023

La croisière sur le Gange a été lancée vendredi par le Premier ministre Narendra Modi depuis Varanasi.

La croisière de 51 jours, présentée comme la plus longue croisière fluviale du monde, devrait atteindre sa destination finale – Dibrugarh en Assam – le 1er mars.

“Le début du plus long service de croisière fluviale au monde sur le Gange est un moment historique. Il annoncera une nouvelle ère du tourisme en Inde”, avait déclaré le Premier ministre Modi en lançant la croisière virtuellement par vidéoconférence.

Parti de Varanasi, le bateau de croisière, MV Ganga Vilas, parcourra 3 200 km en 51 jours, traversant 27 systèmes fluviaux et plusieurs États avant de terminer son voyage à Dibrugarh. Le voyage comprend des visites de 50 sites touristiques, notamment des sites du patrimoine mondial, des parcs nationaux, des ghats fluviaux et de grandes villes comme Patna dans le Bihar, Sahibganj dans le Jharkhand, Kolkata au Bengale occidental, Dhaka au Bangladesh et Guwahati dans l’Assam.

La croisière MV Ganga Vilas est organisée pour faire ressortir le meilleur du pays à présenter au monde.

Le voyage permettra aux touristes de se lancer dans un voyage expérientiel et de se livrer à l’art, à la culture, à l’histoire et à la spiritualité de l’Inde et du Bangladesh.

Le MV Ganga Vilas dispose de trois ponts, 18 suites à bord avec une capacité de 36 touristes, avec toutes les commodités de luxe. Le voyage inaugural compte 32 touristes suisses inscrits pour toute la durée du voyage.

